Primo provvedimento disciplinare per gli allievi di Amici 2024: colpa (di nuovo!) della mancata pulizia

Gli allievi di Amici 2024 si uniscono a quelli degli scorsi anni del talent con un provvedimento disciplinare che è ormai una vera e propria tradizione nella scuola di Canale 5: quello per la sporcizia e il disordine. Nel corso della puntata in onda il 15 dicembre su Canale 5, come svelano le anticipazioni di SuperguidaTv, le condizioni pietose della casetta in cui vivono gli allievi verranno messe sotto i riflettori, con tanto di incursione di Alessandra Celentano.

La maestra è andata camera per camera per sondare le condizioni della casetta, che è stata definita ‘vergognosa’, a partire dalla cucina lasciata in uno stato pietoso. Tra le stanze, la più disordinata e sporca è risultata essere la blu, in cui dormono Nicolò e Dandy. Di fronte alla situazione a dir poco disastrosa, si è aperta in studio una discussione tra i professori che hanno dunque preso una drastica decisione: sfida per tutti.

Tutti in sfida ad Amici 2024 tranne cinque: chi sono

Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli in primis hanno deciso di mandare i propri allievi in sfida, anche se non è chiaro al momento quando queste si terranno. Non tutti sono però finiti nel mirino del provvedimento disciplinare: alcuni dei ragazzi sono stati esentati perché i più puliti e collaborativi in casetta. In particolare, salvi dalla sfida sono: Alessia, Dandy e Senza Cri. Anche Jacopo Sol e Mollenback non subiranno il provvedimento disciplinare perché appena entrati. Gli altri allievi, invece, dovranno fare i conti con la punizione decisa per loro.