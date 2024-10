Durante il day-time di Amici 2024 è stata trasmessa una clip molto particolare: Maria De Filippi ha telefonato a TrigNO, allievo di canto di Anna Pettinelli. Il ragazzo si trovava in camera a dormire insieme a Ilan Muccino, quando ha sentito una voce dal microfono: “Psss, psss!“. Era la De Filippi, che con la sua solita pazienza ha voluto un confronto solo con lui, chiedendo a Ilan di uscire dalla camera. La conduttrice ha esordito chiedendo a TrigNO come mai faccia sempre il belloccio nella scuola di Amici 2024, con il proposito di capire da dove arrivasse questa voglia di dimostrare sempre di essere perfetto.

Effettivamente, TrigNO continua a specchiarsi, a pettinarsi, consapevole di essere un bel ragazzo. Questo però lo rende rigidissimo e Maria De Filippi così come gli altri insegnanti vorrebbero vederlo più tranquillo. Durante la telefonata tra l’allievo di Amici 2024 e la conduttrice c’è stato un confronto sul tema dell’insicurezza, e TrigNO ha raccontato che in famiglia si è sempre sentito inferiore dei suoi due fratelli più grandi, e per questo ha cercato di imitarli nel corso del tempo.

Amici 2024, Maria De Filippi chiama TrigNO ma i social non ci stanno: “Concorrenti troppo deboli”

Maria De Filippi ha voluto capire come mai TrigNO di Amici 2024 fosse sempre così preoccupato del suo aspetto fisico e di apparire sempre in forma. E lo ha fatto nel modo migliore, chiamandolo direttamente e parlandole proprio come farebbe una mamma, indagando su come fosse la sua situazione in famiglia. Il cantante ha risposto a Maria di essere stato l’unico tra i suoi fratelli ad aver scelto una strada diversa, studiando ma dandosi all’arte: “Sono la pecora nera della famiglia“, ha detto. La conduttrice lo ha poi raccomandato di stare tranquillo e di vivere questo percorso con maggiore calma: “Sono contenta che fai lo splendido, ma rasserenati”.

Sui social sono rimasti tutti sconvolti dall’intervento di Maria De Filippi, che come ogni anno vive gli allievi del suoi programma come veri e propri figli, sempre pronta a dispensare consigli e ad accertarsi che tutto vada bene. Eppure, qualcuno si è lamentato, dicendo che non è giusto che ad Amici 2024 ci siano concorrenti “deboli”, e che ci vorrebbe maggior resilienza nello stare nella famosa scuola di Canale 5. Sarà davvero così? Dopotutto i ragazzi sono ancora giovani e lontani da casa, serve pazienza prima che si abituino e Maria è sempre in prima linea per aiutarli!