Concorrenti Amici 2024/2025: chi sono gli ultimi allievi ammessi

Ultimi posti disponibili per la nuova classe di Amici 24. Ancora tre maglie da assegnare nel daytime in onda il 30 settembre. In studio, accanto a Maria De Filippi, pronto a consegnare una maglia, c’è Marco Bocci. Sono ancora sei gli allievi in attesa di conoscere il proprio destino. La padrona di casa chiama al centro dello studio TrigNo che si presenta con un inedito dal titolo “Maledetta Milano”. Al termine dell’esibizione, la De Filippi chiede ai professori se siano interessati ad averli in squadra. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ammettono di aspettare altro mentre Anna Pettinelli lo accoglie a braccia aperte.

Sasso (Lega): "Ideologia gender non entrerà a scuola"/ "Bene l'educazione sessuale, ma non ai bambini"

Tocca, poi a Matteo a cui, il padre, ha trasmesso la passione per la musica. Il 18enne si esibisce con una cover al pianoforte. Anna Pettinelli lo ferma ma lui continua ad esibirsi senza musica. Nessuno degli altri insegnanti lo fa ripartire. Spazio, poi, a Nibel che, nella vita, lavora come barman. Canta “La sera dei miracoli” ma Rudi Zerbi lo ferma. Anche in questo caso nessuno degli altri insegnanti mostra interesse.

Gianluigi Nuzzi: "Tv fa pornografia del dolore? Non è così"/ "Aiutiamo a ricostruire la realtà"

Concorrenti Amici 2024/2025: l’ingresso nella scuola

Si passa, poi, ad Alena, cantautrice di 24 anni che si esibisce con un suo pezzo. A fermarla è Anna Pettinelli, ma Rudy Zerbi la fa ripartire mostrando di apprezzare la sua musica ed è lui ad accoglierla in squadra. “Non trovo che abbia questa personalità così prorompente come mi aspettavo”, commenta la Pettinelli. “Con calma, ti ricrederai”, replica Zerbi. Ancora una maglia disponibile per due allievi ancora in gioco.

A prenderla potrebbe essere la ballerina Rebecca. La sua esibizione, però, non piace ad Alessandra Celentano che la blocca. La nuova insegnante Deborah Lettieri, invece, ha l’opinione opposta e decide di consegnarle l’ultima maglia disponibile. “Complimenti ragazzi, formate la nuova classe. In bocca al lupo”, dice Maria De Filippi prima di lasciarli liberi. In sala relax, cominciano a conoscersi e ad esprimere tutte le emozioni. “Non riesco a crederci”, ammette Rebecca. “Adesso dobbiamo spingere come dei cavalli”, aggiunge Ilan.

Cani e gatti donatori di sangue/ Ecco le regole che devono seguire: età, peso, profilassi...