Oggi venerdì 11 ottobre 2024 abbiamo assitito a un daytime di Amici 2024 pieno di litigi e riconciliazioni. Dopo quello che è successo con il litigio tra Ilan Muccino e Trigno, anche Alena e Senza Cri hanno portato avanti una discussione per ore fino ad arrivare alla pace verso sera. Ma cos’è successo? Durante una serata, alle undici di sera, Senza Cri e le altre allieve si sono ritrovate in camera a parlare con assoluta calma di quelli che sono i punti deboli tra i concorrenti.

Senza Cri ha voluto esprimere il suo parere su Alena di Amici 2024 spiegando che secondo lei Alena non è sufficientemente preparata per quanto riguarda la scrittura dei testi, cosa che invece dovrebbe migliorare se vuole fare il genere per cui sta studiando. Durante il daytime di Amici 2024 andato in onda venerdì 11 ottobre è stato mostrato il momento in cui tutti gli allievi hanno scoperto cos’ha detto Senza Cri su Alena e quest’ultima è rimasta offesa sentendosi ulteriormente in difetto dato che purtroppo la scorsa settimana è arrivata ultima in classifica.

Come sappiamo, Alena è stata la prima concorrente ad essere eliminata dalla scuola di Amici 2024, ma quello che è successo prima sicuramente non è passato inosservato al pubblico. In realtà, la vicenda è molto semplice: Senza Cri si è solo confidata con gli altri allievi, in modo educato e senza sentenziare dicendo loro di avere paura che Alena abbia un punto a suo sfavore, dato che ha sempre annunciato di non essere brava a scrivere. In effetti, come dice Senza Cri, è difficile che una rapper non sappia scrivere i testi: questo la porta a rimanere indietro soprattutto se vuole iniziare a produrre un proprio inedito.

Ebbene sì, Alena è fuori dal cast di Amici 2024 dopo essere arrivata ultima in classifica la scorsa settimana. Forse era troppo impreparata per accedere al programma di Canale 5? Le anticipazioni della puntata di domenica 13 ottobre parlano chiaro: non ci sono stati sconti di pena per la cantante bionda, che secondo i rumor verrà sostituita dalla figlia di Cristina Parodi, Angelica Gori in arte Chiamamifaro.