Chi è Alena: prima allieva eliminata da Amici 2024

Alena è la prima eliminata della scuola di Amici 2024. Come svelano le anticipazioni di Superguidatv della registrazione di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, Alena ha perso la sfida dopo essere arrivata ultima la settimana scorsa. Alena ha perso la sfida contro Chiamamifaro ovvero Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori che ha debuttato al Concertone del Primo Maggio scorso. Dopo aver cantato un solo brano, il giudice ha dato il proprio verdetto premiando Chiamamifaro e decretando subito la fine dell’avventura di Alena nella scuola più famosa d’Italia.

Alena è entrata nella scuola per volontà di Rudy Zerbi che l’ha scelta per la propria squadra. Alena ha 24 anni, è nata in Russia, a San Pietroburgo, ma con la sorella, è stata adottata sin da piccola da una famiglia italiana.

Alena e la passione per la musica: tutto sulla cantante eliminata da Amici 2024

Cresciuta in Italia, Alena vive ad Imperia, lavora come barista e tutto ciò che guadagna lo investe nella musica. La giovane si definisce una carattere forte, decisa, ma anche con tantissime fragilità. “Non ho mai cantato davanti a nessuno, la prima volta è stato per il provino per Amici, ed è stato liberatorio” si legge su Wittytv.it. Alena, dunque, ha provato a realizzare il proprio sogno facendo i provini per entrare nella scuola più famosa d’Italia.

Alena, dopo aver superato tutti i provini e aver conquistato l’ambita maglia, durante la prima sfida di canto, è arrivata ultima nella classifica finendo subito in sfida. Alena si è esibita con un proprio pezzo non riuscendo, però, a convincere il giudice che ha preferito l’originalità di Chiamamifaro. Per Alena, dunque, l’avventura nella scuola di Amici finisce qui ma non la sua avventura nel mondo della musica che continuerà ad esplorare.