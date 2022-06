Amici 21: Alex canta sul palco di Michele Bravi/ Il motivo è virale

Amici 21, Alex ospite al live di Michele Bravi

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 e dopo aver firmato un contratto con la casa discografica nata in seno al talent di Maria De Filippi, la 21CO, Alex (Alessandro Rina) torna al centro dell’attenzione mediatica. In attesa del rilascio di Non siamo soli, l’album di debutto che viene pubblicato il 10 giugno, Alex ha segnato i debutto sul palco a Battiti live, la cui messa in onda è attesa per i primi di luglio 2022, e non solo. Perché a grande sorpresa, così come emerge dagli ultimi tweet diventati virali su Twitter, il cantante di Accade ha duettato con Michele Bravi sul palco del concerto tenuto da quest’ultimo in quel di Roma, nel mezzo dello Zodiaco Tour.

Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022, dove ha presentato Inverno dei fiori, Michele Bravi ha voluto ospitare come special guest al suo concerto il vincitore del premio Oreo alla finale di Amici 21, e il motivo può ora dirsi inaspettato per molti e al contempo virale nel web.

Alex e Michele Bravi duettano in Senza chiedere permesso

Alex e Michele Bravi si sono trovati per la prima volta ad esibirsi in duetto a Roma, sulle note della canzone che il primo cantante aveva tenuto custodita nel cassetto per anni prima di regalarla all’ex allievo cantante, nel corso della partecipazione ad Amici 21. Un dono che ha reso il giovane cantante fiero di prestare la sua voce ad un’opera a prima firma di un artista del calibro di Bravi e che ha mandato al settimo cielo i fan dei due cantanti. Si tratta della ballad dal titolo “Senza chiedere permesso”, dove Alex si mette al servizio del messaggio di Michele nel refrain: “Ma adesso voglio vivere ogni giorno senza chiedere permesso…”. L’esibizione del duetto sta mandando letteralmente in visibilio il popolo del web. Non a caso si leggono tra i tweet di esultanza della rete: “Stavo tranquillamente al concerto di Michele Bravi, quando all’improvviso è arrivato ALEX WYSE… IO NON ME L’ASPETTAVO… STO FRIGNANDO #michelebravi #alexwyse”; ” L’ABBRACCIO TRA ALEX E MICHELE BRAVI, SONO DEBOLE, SPACCANO”.

