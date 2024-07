Michele Bravi: dal fidanzato misterioso al desiderio di avere un figlio/ “L’idea mi piace, anche se…”

Michele Bravi ha ritrovato la serenità al fianco del suo “nuovo” fidanzato

Da circa un paio di anni Michele Bravi è felicemente fidanzato con un ragazzo più grande. Lo ha raccontato lo stesso cantante, non più tardi di qualche mese fa, in una bella intervista rilasciata al magazine Oggi. In quell’occasione il ventinovenne aveva dato l’idea di aver ritrovato una certa serenità dal punto di vista sentimentale. Tutto ciò che cercava da tempo e che finalmente pare aver trovato, dopo un passato piuttosto turbolento e scottante.

“Questa è una storia bella”, assicura Bravi. “Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche e fusionali. Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io”, ammette il cantante, che oggi guarda all’amore con più consapevolezza e maturità. “Ho capito che l’amore va coltivato con cura e che se il mio fidanzato mi dicesse addio, dovrei essere pronto a lasciarlo andare”, le sue parole.

Questa ondata di consapevolezza ha innescato un desiderio in Michele Bravi, ovvero diventare padre. Adesso, forse, non è ancora il momento giusto, ma spesso il cantante si è domandato come poter realizzare questo sogno. “Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio, e mi piace” racconta ancora sulle pagine di Vanity Fair.

Insomma, ora che la vita sentimentale ha trovato la giusta stabilità, anche il cantante ha le idee molto più chiare. Per quanto riguarda Michele Bravi e il suo fidanzato, resta il mistero sul nome; evidentemente, l’artista vuole proteggerlo dai riflettori del gossip, preservando al tempo stesso la loro privacy di coppia.

