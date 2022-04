Amici 21, Alex vs Zerbi su Luigi: “Non scrive il pupillo?”/ È scontro: “Parli sempre”

Amici 21, Alex e Luigi Strangis si scontrano in vista del terzo serale: cosa accade nella casetta dei talenti

È scontro tra Alex al secolo Alessandro Rina e Luigi Strangis, in vista del terzo serale, Amici 21. Il motivo? Alex non tollera il peso della critca ricevuta da Rudy Zerbi, mentore di Luigi, che gli contesta di non essere un buon scrittore e/o di produrre poco o niente in termini di scrittura creativa. Critica, quella del talentscout, che Alex rispedisce al diretto interessato mittente, in una confidenza fatta nella casetta dei talenti, che, una volta finita all’orecchio di Luigi provoca l’acceso scontro tra i due rivali nel canto.

“Degli altri si accorge sempre di tutto, ma se vuoi essere coerente… Non è che va dai suoi a dirgli ‘perché non scrivi?'” è la confidenza avvelenata che Alex muove contro Zerbi, rispetto alle mancate critiche artistiche del talentscout su Luigi. E non appena appreso dello sfogo sul suo conto, Strangis affronta vis à vis Alex: “Parli sempre degli altri”. “Io esprimo opinioni. Rudy -controreplica Alex- mi dice che devo scrivere e poi ha te che non scrivi nulla”. “Ognuno ha i suoi punti fi forza”, si difende, poi, a spada tratta, Luigi. E Alex non molla l’osso: “Il problema è che per Rudy io non ho alcun punto di forza”.

Luigi Strangis e Alex: si accende la competizione ad Amici 21 e il pubblico si divide

A margine dell’ennesimo scontro registratosi ad Amici 21 di Maria De Filippi, tra Luigi Strangis e Alex al secolo Alessandro Rina, l’opinione dell’occhio pubblico si divide tra le reazioni social più disparate sul profilo Instagram del talent di Maria De Filippi. “Forza Luigi!”, “Alex ha assolutamente ragione” si legge tra le opinioni social espresse dagli utenti del web sui due cantanti, in lizza per la vittoria della categoria canto e la vittoria finale di Amici 21.

