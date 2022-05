Amici 21, Ascolti tv domenica 15 maggio 2022/ Oltre 4 milioni per la finale

Ascolti tv di domenica 15 maggio: la prima serata

La finale di Amici 21 andata in onda ieri sera, domenica 15 maggio, in diretta su Canale 5 ha raccolto davanti al video oltre 4 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. La vittoria è andata al cantante Luigi Strangis. La messa in onda di domenica – per evitare lo scontro con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, trasmessa sabato 14 maggio – ha leggermente penalizzato il talent show di Maria De Filippi: rispetto alla semifinale di sabato 8 maggio, c’è stato un leggero calo negli ascolti. Per quanto riguarda le altre reti, lo speciale dedicato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, non ha particolarmente entusiasmato in pubblico. Anche Che tempo che fa con Fabio Fazio è sceso rispetto ai suoi standard.

Gli ascolti tv di domenica 15 maggio

Ieri sera gran parte degli italiani ha seguito la finale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5: il talent show, in onda dalle 21.22 alle 24.59, è stato visto da 4.327.000 spettatori segnando il 28.6% di share. Su Rai 3 Che tempo che fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, ha appassionato 1.947.000 spettatori pari a uno share del 9.7% e Che tempo che fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.20 alle 23.50, ha interessato 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share. Lo speciale Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, in onda su Rai 1 dalle 22.10 alle 23.29, ha conquistato 1.254.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 il film “Edge of Tomorrow – Senza domani” ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Le serie “The Rookie” e “Blue Bloods” in onda su Rai 1 hanno catturato, rispettivamente, l’attenzione di 917.000 spettatori (4.5%) e di 979.000 (4.8%). Infine su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 671.000 spettatori, mentre Zona Bianca su Rete 4 è stato visto da 525.000 spettatori con il 3.4% di share.

Ottimi ascolti tv per Porta a Porta su Rai 1

Per quanto riguarda la seconda serata lo Speciale TG5 Queen Elizabeth, in onda su Canale 5, ha intrattenuto 643.000 spettatori con il 19.7% di share. Rai 2 La Domenica Sportiva, per la penultima giornata di campionato, è stata vista da 869.000 spettatori (7.4%) e L’Altra DS da 228.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Pressing ha segnato un netto di 444.000 ascoltatori con il 7% di share (highlights 556.000 – 4.8%). Lo Speciale Tg1, in onda su Rai 1, ha conquistato un ascolto di 410.000 spettatori pari a uno share del 4.1%. Infine su Rai 3 Tg3 Mondo è stato visto da 431.000 spettatori (4.4%) e “Franco Battiato Special” su Rete 4 ha appassionato 122.000 spettatori (3.5%).

