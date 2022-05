Amici 21, Carola “tradisce” Luigi per un ballerino? / Esplode il gossip sul triangolo

Amici 21, Carola Puddu ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel ballo intrapreso ad Amici 21, dove tra una lezione e l’altra, ha iniziato a palesare una complicità molto forte con Luigi Strangis. La ballerina ha in più occasioni palesato di nutrire un interesse verso il cantante di Tienimi stanotte e di tutta risposta Luigi non ha mai nascosto di sentire Carola come un’amica e nulla di più, riservando un due di picche pubblico alla pupilla di Alessandra Celentano. Ma ora le cose, però, sarebbero a quanto pare cambiate del tutto.

Secondo Donnapress, infatti, Carola Puddu avrebbe messo gli occhi su un altro volto di Amici 21 ,come lei allievo di danza classica nella scuola di Canale 5. Si tratterebbe di Michele Esposito, come la ballerina, inoltre, un pupillo di Alessandra Celentano a suo tempo, nella scuola dei talenti.

A dare vita al rumor sul presunto nuovo colpo di fulmine di Carola Puddu post-Luigi Strangis sono a quanto pare delle recenti dichiarazioni di Michele.

Luigi Strangis fa nascere il nuovo triangolo, post-Amici?

“In poco tempo abbiamo connesso molto bene – fa sapere Michele, parlando della sintonia nata con Carola Puddu ad Amici 21 -. Anche nei nostri duetti, nelle sale, mentre uno faceva le prove, l’altro faceva le prove, ci guardavamo, ci studiavamo… Spero di rivederla!“

Ma non è tutto. Perché nel frattempo, anche Luigi Strangis non escluderebbe un futuro coinvolgimento con Carola Puddu, dopo Amici 21. O almeno questo è ciò che trapela dalle dichiarazioni del cantante, rilasciate di recente, secondo Novella 2000: “Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché abbia vita un nuovo triangolo amoroso.











