Amici 21, classifica Spotify/ LDA sbaraglia la concorrenza, sfida tra Luigi…

Amici 21, si aggiorna la classifica degli ascolti su Spotify Italia con LDA in pole

Mentre i telespettatori si dicono impazienti di assistere all’attesa finale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, si delinea una classifica dei concorrenti cantanti che hanno animato il serale del talent in corso, rispetto agli stream raggiunti su Spotify Italia. Nell’ordine di gradimento in questione, quindi, non figurano i soli cantanti finalisti in corsa per il montepremi finale del talent di Canale 5, ma anche gli artisti eliminati dallo show prodotto e condotto da Maria De Filippi ad un passo dall’ultimo e nono serale, tra cui in primis Luca D’Alessio in arte LDA. Quest’ultimo è ritenuto dai telespettatori un finalista mancato di Amici 21, tanto che è ora al centro delle polemiche web del momento.

Nella classifica targata Amici 21 e aggiornata alla data odierna 10 maggio 2022 -la TOP 200, relativa agli ascolti in streaming su Spotify Italia, abbiamo in leadership il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, che con l’inedito che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate, Bandana, si posiziona alla #58, con 88.970 stream giornalieri. Alle spalle dell’eliminato al sesto serale di Amici 21, secondo quindi tra gli Amici 21 si dichiara Luigi Strangis, che con l’inedito Tienimi stanotte si colloca alla #74 con 73.687 ascolti giornalieri. Sul terzo podio, poi, troviamo Sissi (Silvia Cesana), che con Danshari si colloca alla #107, con 62.536 ascolti giornalieri.

Albe si posiziona tre volte nella Top 200 giornaliera

Fuori dal podio tra le colonne portanti del serale di Amici 21, nella Top 200 di Spotify Italia, troviamo Albe (quarto tra gli allievi cantanti di Amici 21), che con Giravolte occupa la #121, con 57.081 ascolti in streaming. Quinto Alex (Alessandro Rina), che tra le 200 canzoni più ascoltate giornalmente si colloca alla #134 con Senza chiedere permesso, con 53.901 ascolti. Alla #188, poi, si colloca bissando il posizionamento Albe (Alberto La Malfa) con Millevoci , che è a quota 39.152 ascolti giornalieri. Alla #197 nella nota classifica, poi, triplica il suo posizionamento ancora Albe, che con Karma ottiene le 37.780 riproduzione in ascolto, giornaliere.

