LDA e la fidanzata Miriam Galluccio si sono lasciati? Da alcune settimane impazzano voci ed indiscrezioni su una possibile crisi in corso tra la giovane influencer napoletana e il figlio di Gigi D’Alessio. Dopo l’annuncio della storia d’amore sui rispettivi social, LDA e Miriam in tantissime occasioni hanno pubblicato contenuti foto e video per raccontare ai rispettivi fan la loro storia d’amore. Non solo, la coppia aveva fatto anche le presentazioni ufficiali in famiglia, visto che i genitori di LDA erano presenti ad un evento dove c’era anche la giovane Miriam. Sta di fatto che proprio la foto scattata durante l’evento preoccupa i fan della coppia, visto che la influencer napoletana non ha messo nessun like e da diverse settimane i due non pubblicano contenuti social insieme né c’è uno scambio di likes o commenti. Come mai? Cosa è successo?

Questi dettagli non sono affatto passati inosservati ai fan e agli utenti più attenti e per questo motivo c’è chi ipotizza che tra LDA e la fidanzata Miriam Galluccio sia in corso una crisi.

Miriam Galluccio, la dedica social della fidanzata di LDA

In attesa di scoprire se è davvero finita tra LDA e la fidanzata Miriam Galluccio, il figlio di Gigi D’Alessio è impegnato nelle registrazioni del nuovo disco che potrebbe anche lanciare dal palcoscenico del Festival di Sanremo 2025 tornando così in gara a due anni dalla sua prima partecipazione con il brano “Se poi domani”. L’incontro tra Miriam ed LDA era avvenuto tramite amici in comune e tra i due era subito scattata la scintilla, con la influencer napoletana che sui social ha dedicato parole di grande amore al suo fidanzato: “28.. tutto è iniziato da quel giorno…Grazie per essere così come sei, perché a me questo basta”.

Non solo, sempre Miriam su Instagram scrisse al fidanzato LDA: “amami come solo tu sai fare, sorprendimi e dammela vinta solo ogni tanto così che io possa non abituarmi ad ottenere i tuoi si con troppa facilità”.