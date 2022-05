Amici 21, classifica televoto: chi è il preferito?/ Fan bocciano Albe e Dario

Amici 21, Maria De Filippi annuncia la classifica televoto

Ci siamo, mancano ormai poche ore alla messa in onda della semifinale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, e intanto Maria De Filippi rende noti i risultati del televoto indetto sui concorrenti in corsa per il montepremi finale del talent. La produttrice e conduttrice del talent di Canale 5 dà annuncio del verdetto finale del televoto aperto al pubblico da casa, con il quesito “Vota il tuo preferito”, chiedendo così ai telespettatori di esprimere una preferenza sui rappresentanti della categoria canto Alex, Luigi, Sissi e Albe, e i rappresentanti della categoria ballo, Michele, Dario e Serena.

Chi ha avuto la meglio? A renderlo noto è Maria De Filippi in un rvm inoltrato ai talenti, volto a dimostrare loro i vari piazzamenti nella prima classifica televoto della fase serale di Amici 21.

All’ultimo posto nell’ordine di gradimento si posiziona Dario Schirone, preceduto al penultimo posto da Albe (Alberto La Malfa). Al terzultimo posto, poi, troviamo Serena Carella. Al quarto posto, poco prima del podio, troviamo poi Sissi (Silvia Cesana). E sul podio, alle prime tre posizioni troviamo 1 eliminabile e due tra i 3 finalisti preannunciati dalle anticipazioni tv della semifinale di Amici 21.

Alex vince la prova televoto di Amici 21, prima della semifinale

“È stato aperto un televoro e c’è un premio a seconda della categoria di appartenenza del vincitore – dichiara Maria De Filippi, nella comunicazione del verdetto indirizzata alla casetta dei talenti -. Non deprimetevi, lo dico a chi è ultimo. È un televoto aperto durante un pomeridiano e non è indicativo come televoto per la finale. È un televoto aperto a sms e non aperto al web”.

Nel dettaglio, come indicato dalla classifica televoto resa nota da Maria De Filippi nel daytime settimanale di Amici 21, quindi troviamo al terzo posto Michele Esposito, preceduto al secondo posto da Luigi Strangis e al primo posto Alex (Alessandro Rina). “Volevo dire cje sono contento”, è il messaggio ermetico e commosso che il cantante e pupillo di Lorella Cuccarini destina ai fan che lo hanno decretato vincitore al televoto indetto poco prima della semifinale, ad Amici 21.

Nel frattempo le anticipazioni tv della semifinale indicano Alex insieme a Serena, Albe e Dario come gli eliminabili ad un passo dalla finale di Amici 21: i quattro talenti in questione sono chiamati a scontrarsi in un ballottaggio che – in semifinale- decreta due finalisti in aggiunta ai primi 3 finalisti, e i più i due eliminati uscenti dallo show e quindi non finalisti.











