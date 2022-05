Amici 21, Cosmary e Alex si sono rivisti/ La foto sui social che non lascia dubbi…

Amici 21, Alex e Cosmary di nuovo insieme: la foto social che…

Alex e Cosmary starebbero ancora insieme. Alex e Cosmary si sono conosciuti nella scuola di Amici e il loro rapporto ha entusiasmato i fan del programma. I due si sono dovuti salutare poco prima dell’inizio delle puntate serali, a causa dell’eliminazione della ballerina. L’insegnate di ballo Veronica Peparini, infatti, l’aveva fatta sfidare con John Erik, perché secondo lei non era pronta per il Serale e Cosmary non ce l’ha fatta a superare il ballerino, che così è entrato al posto suo nel talent. La ragazza ha dovuto, quindi, dire addio al suo bel tenebroso, ma l’ha sempre seguito in tv e non ha mai nascosto i suoi sentimenti. Alex invece è sempre stato restio ad palesare quello che provava ma ora che è uscito dalla scuola di Amici sembra essere cambiato qualcosa.

Alex e Cosmary si sarebbero ritrovati fuori dalla scuola di Amici e l’ultimo post pubblicato sui social non lascerebbe spazio a dubbi. Fino ad ora. Alex, infatti, ha sorpreso tutti ed ha pubblicato sui social uno scatto di Cosmary, accompagnato da un cuoricino rosso. L’immagine non lascia dubbi: i due stanno ancora insieme e naturalmente i fan sono impazziti. Non solo. Anche Cosmary ha condiviso tra le stories di Instagram la foto che ritrae Alex con il cane, appena rientrato a casa. Quel che è certo è che finalmente il cantante potrà godere della vicinanza della sua ragazza lontano da occhi indiscreti e viverla come meglio vuole.

Prima della finale di Amici, Cosmary aveva dedicato dolci parole ad Alex. La ragazza aveva scritto sui social: “Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così. Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti”. Un pensiero bellissimo che aveva ricevuto numerosi commenti e like.

La loro storia prosegue a gonfie vele nonostante qualcuno avesse ipotizzato una crisi tra loro. Il cuore postato sui social da Alex ha però rincuorato i fan della coppia. I due ragazzi si sono ritrovati e la riprova è arrivata pochi minuti dopo da Cosmary stessa. La danzatrice, ex allieva della maestra Alessandra Celentano, ha postato uno scatto di Alex mentre coccola un cane, completando il tutto con un cuore, stavolta bianco. Insomma, l’amore pare aver superato lo scoglio della lunga separazione, interrotta solo da una chiamata concessa da Maria De Filippi e che ha permesso ai due di sentirsi. In quell’occasione l’imbarazzo non era mancato soprattutto da parte di Alex. Evidentemente rivedere la fidanzata ha permesso al ragazzo di superare l’imbarazzo.











