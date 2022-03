Amici 21, Lite Alex vs Luigi “Non ha un parere”/ La replica: “Parli un po’ troppo”

Amici 21: scontro tra Alex e Luigi

Tensioni nella casetta di Amici 21. I cantanti Alex e Luigi sono stati protagonisti di un duro scontro, nato dal guanto di sfida tra Luigi e Crytical, rifiutato da Anna Pettinelli, perché considerato non equo. Nel corso della prima puntata del serale di Amici 21, infatti, Rudy Zerbi ha proposto la sfida tra il suo allievo Luigi e il rapper Crytical, nella squadra della Pettinelli: “È giunto il momento di dare ai rapper quello che è dei rapper: sono dei veti cantautori. A loro non è richiesta la versatilità, ma di sapere scrivere, comunicare, emozionare e di farlo su pezzi adeguati. Lui non è un jukebox”, ha detto la conduttrice radiofonica, criticando la proposta del collega. Qualche giorno dopo il serale Alex ha chiesto al ballerino Leonardo se secondo lui la sfida fosse giusta e la risposta è stata no. “Ma perché nessuno lo ha detto? Se io fossi stato in Luigi avrei detto ‘guarda non è equa questa cosa’, non avrei cantano ed è lì la cosa che non mi piace. A prendere punti così siamo bravi tutti”, ha detto il cantante.

Luigi vs Alex: “Parli un po’ troppo”

Sentendosi chiamato in causa, Luigi è intervenuto nella discussione per difendersi dalle accuse di Alex, sottolineando che Crytical non ha nemmeno provato ad affrontare il guanto di sfida. Alex ha poi deciso di parare anche con Crytical, che ha in parte difeso Luigi: “Non gli faccio una colpa per non essersi espresso, mi petto anche nei suoi panni e capisco che puoi andare contro i professori…”. Durissimo invece il giudizio di Alex: “ Non ho mai sentito da lui un parere. È come se non avesse un parere. Fa sempre la parte di quello che non sa mai niente. Uno dovrebbe reagire, non sempre annuire. Non mi piacciono le persone che cadono dal pero”. Altrettanto dura la reazione di Luigi, dopo aver visto e ascoltato le parole di Alex durante il pomeridiano di Amici 21: “Di te penso che sei bravo a cantare, che parli un po’ troppo, che metti in mezzo le altre persone e che vuoi che tutto vada come decidi tu. Fatti gli affari tuoi, non parlare di me“.

