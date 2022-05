Amici 21, Luigi volta pagina dopo Carola? / Il bacio con una misteriosa ragazza è virale

Amici 21, Luigi Strangis immortalato con una misteriosa ragazza

È il vincitore finale di Amici 21 e ora Luigi Strangis non fa parlare solo per i suoi meriti, tra cui un singolo all’attivo Tienimi stanotte che scala le classifiche musicali e fa trend sh YouTube Italia. Infatti, si parla dell’ex Amici 21 anche per un curioso accadimento che in queste ore fa discutere il web, a seguito di un video condiviso via social da Lorella Cuccarini. Di cosa si tratta?

Un bacio che Luigi Strangis ha a quanto pare riservato ad una misteriosa ragazza, che non è Carola Puddu, la ballerina classica con cui il cantante e polistrumentista aveva avviato una frequentazione intima tra le mura della casetta di Amici 21.

Il video tanto chiacchierato in rete è un post di Lorella Cuccarini, che fa ora discutere e desta curiosità rispetto alle dichiarazioni che Luigi Strangis ha rilasciato in un’intervista post-Amici 21 a Verissimo, occasione in cui lui non ha chiuso la porta ad un possibile prosieguo della frequentazione intima avviata con Carola Puddu al talent. E con il bacio più virale del momento nel web – che vede protagonista Luigi insieme ad una possibile nuova fiamma- una domanda sorge spontanea: che il vincitore di Amici 21 abbia una compagna top-secret?

Le parole di Luigi Strangis su Carola Puddu

Nel suo recente intervento tv, Luigi non ha precluso di poter tornare presto a frequentare Carola Puddu, dopo Amici 21. “Ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante strade diverse, pareri diversi. Abbiamo legato tantissimo – ha fatto sapere nel frattempo il cantante, a Verissimo, sul legame con Carola Puddu – , è stato difficile anche in realtà dentro casa. Ho cercato di essere sincero con lei. Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere una cosa che magari non faceva bene a lei”. E ancora: “Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere una cosa che magari non faceva bene a lei. Però sono sicuro che ci incontreremo, che lei arriverà dove vuole arrivare. Un rapporto continuerà a esserci, oggi non so dire cosa succederà. […]”. E in conclusione: “Io voglio bene a Carola, lei ne vuole a me. Non so come andrà a finire. Per il momento abbiamo preso due strade diverse, ma comunque continuiamo a sentirci”.

