Amici 21, Michele contro Dario/ “Macanza di rispetto”

Amici 21, Dario vs Michele: al via la sfida sulla versatilità

Alla vigilia del quinto serale di Amici 2022 (Amici 21), Michele Esposito è al centro di una querelle intestina nella scuola di Maria De Filippi -che lo vede contrapporsi con la compagna di squadra Carola Puddu, al collega ballerino Dario Schirone e all’altra ballerina Serena Carella. Lo scontro al vetriolo tra i ballerini esplode nel daytime del talent di Canale 5, con il ballerino classico, Michele, che si difende dalle critiche di Dario, tacciandolo di ipocrisia e di fare buon viso a cattivo gioco ai suoi occhi: “Dario mi vieni a parlare da vicino e mi dici… “sono convinto che non sappia fare anche altri stili”. Davanti alle telecamere dici altre cose”. Per Michele, Dario si sentirebbe superiore al confronto con lui in fatto di versatilità e non lo espliciterebbe chiaramente. “Sono un bugiardo… che problema c’è? -dichiara quindi Dario Schirone, chiarendo di non aver mai nascosto di sentirsi un ballerino versatile, anche al confronto con Michele e Carola Puddu-. Sono uno stron*o se dico che mi sento versatile?”.

Esplode lo scontro tra Dario e Michele, ad Amici 21

La querella intestina nata ad Amici 2022 (Amici 21) , poi, assume via via toni sempre più polemici, con Dario Schirone che per la prima volta dichiara al talent cosa pensa realmente di Michele Esposito: “Io quello che ho visto di te è modern lirico e neoclassico” . Insomma, Dario ammette di non ritenere Michele un ballerino versatile e dal suo canto Esposito guarda attonito la collega ballerina Carola Puddu, lasciandosi andare ai sorrisi sibillini con lei. “Me ne vado, non mi piace questa cosa che ridete”, interviene stizzita Serena Carella, compagna di squadra di Dario Schirone.

Sembra proprio che sia esposa una guerra intestina ad Amici 2022 (Amici21).

