Amici 21, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli: che succede a Parigi?/ “Non sto perseguitando..”

Amici 21 di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati: il messaggio sibillino

Gli ex Amici 21, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, avrebbero a quanto pare chiuso la loro lovestory, trincerandosi in un silenzio mediatico sulla vita privata. I due ballerini si conoscevano per la prima volta tra i banchi nella celebre scuola delle arti, Amici di Maria De Filippi, per poi ufficializzare la loro lovestory dopo lo spazio e il tempo del talent show condiviso.

Ma stando alle ultime indiscrezioni – che si susseguono sul conto dei due ballerini- e il sentiment social annesso predominante Cosmary e Nunzio hanno archiviato in definitiva la loro lovestory. Ma non é tutto. In queste ore segnate dal caldo di fine estate 2023, inoltre, c’é chi tra gli internauti avanza l’ipotesi social che Nunzio Stancampiano sia volato a Parigi, nel disperato tentativo di riconquistare la sua tanto chiacchierata ex fidanzata, Cosmary Fasanelli.

Che sia vera la voce del web? La replica giunge da parte del diretto interessato, che sembra smentire categoricamente l’ultima voce sul conto dei due vip, riattivatosi a mezzo social in un video di chiarimento. “Come vedete mi sto divertendo, sono in relax“- il filmato sembra voler mettere un punto alla voce mediatica che si è venuta a creare. E il motivo del viaggio parigino di Nunzio Stancampiano é presto detto: “Non sto perseguitando o stalkerizzando nessuno“, ammette il siciliano.

La replica di Nunzio Stancampiano al gossip post-Amici 21

“Ieri ho preso uno scalo di 7 ore- fa poi sapere l’ex allievo ballerino di Amici 21, che quindi direbbe così addio a Cosmary Fasanelli -. Sette ore sono stato a Roma, tant’è che ho fatto pure l’aperitivo lì. Quindi se avessi preso il diretto come altre persone sarei arrivato prima io a Parigi. E allora li come la mettiamo? Ma che stiamo dicendo, per favore”. Dunque il siciliano invita il popolo del web a godersi le vacanze e il caldo estivo, anziché pensare ai suoi affaires: “La vita è una sola, prendete la vita con filosofia sempre“.

