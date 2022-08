Amici 21, Nunzio Stancampiano rinuncia a Ballando con le stelle/ Clamoroso rifiuto…

Nunzio Stancampiano dice di no a Milly Carlucci: cosa è successo?

Nunzio Stancampiano avrebbe detto di no a Milly Carlucci. La conduttrice lo voleva come nel cast dei professionisti di Ballando con le stelle. L’ex concorrente della scorsa edizione di Amici avrebbe ricevuto numerose proposte lavorative dopo la fine del talent. Tra queste anche quella di far pare dei professionisti di Ballando con le Stelle affiancando un vip nella preparazione. Nunzio avrebbe deciso però di rimanere nel team di Maria De Filippi tanto che nella prossima edizione ricoprirà un doppio ruolo. Oltre ad entrare nel team di professionisti del talent, Nunzio diventerà conduttore del daytime su Witty Tv come fa sapere Blasting News.

Cosmary Fasanelli scorda Alex Wyse con Nunzio Stancampiano?/ La foto infiamma il web

Nunzio Stancampiano non ha preso parte alla finale di Amici ma il suo talento ha conquistato il pubblico. Il ragazzo ha trascorso l’estate in giro per impegni e ha preso parte anche a Battiti Live. In questa occasione ha incontrato nuovamente Cosmary Fasanelli, reduce dalla fine della storia d’amore con Alex Wyse. Il futuro di Nunzio è ancora in televisione. Il giovane è stato parecchio corteggiato da Milly Carlucci che lo avrebbe invitato a far parte del cast di Ballando con le stelle nel ruolo di maestro. Nunzio però non se la sarebbe sentita di tradire Maria De Filippi e per questo motivo ha rinunciato. La conduttrice ha offerto a Nunzio un doppio ruolo. L’allievo di fronte alla proposta allettante non ci ha pensato due volte e ha accettato subito.

Amici 22, data d'inizio e anticipazioni/ LDA e Nunzio nel cast? Il ruolo inedito

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme? Esplode il gossip

Nunzio Stancampiano, dunque, sarebbe pronto a tornare in tv nella scuola di Amici dove ha sfoggiato il suo talento. Nel frattempo, il suo nome è anche al centro del gossip. Il ballerino, infatti, è stato avvistato in Puglia con Cosmary Fasanelli. Un utente ha scattato una foto che ha fatto il giro del web tanto da arrivare nelle mani di Deianira Marzano che lo ha condiviso sui social. Da quel momento è esplosa una bufera mediatica. Alcuni sostengono che Cosmary Fasanelli avesse tradito Alex Wyse proprio con Nunzio. I due avrebbero trascorso insieme l’estate e la relazione procederebbe a gonfie vele. In un’occasione Nunzio avrebbe presentato Cosmary ai suoi genitori. La coppia avrebbe cercato di tenersi lontano dai riflettori per non alimentare il gossip.

Nunzio e Cosmary di Amici stanno insieme?/ Nuovi segnali social: lui alla festa di lei, poi una lite…

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Nunzio abbia chiesto ai suoi amici di non scattare foto in compagnia di Cosmary durante le varie serate. Non si conoscono i motivi di questa scelta. La rottura tra Cosmary e Alex è stata resa pubblica i primi di luglio ma lei e Nunzio sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi anche nelle giornate precedenti. I fan sono dubbiosi e pensano che Cosmary abbia iniziato ad approfondire il rapporto con Nunzio mentre era con Alex. Nunzio e Cosmary avrebbero trascorso Ferragosto insieme a Taormina per poi partire alla volta della Puglia in cui avrebbero festeggiato insieme il compleanno di lei.













© RIPRODUZIONE RISERVATA