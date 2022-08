Cosmary Fasanelli scorda Alex Wyse con Nunzio Stancampiano?/ La foto infiamma il web

Amici 21 di Maria De Filippi, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano insieme: l’avvistamento é virale, che succede tra i ballerini?

Possono dirsi tra i ballerini più iconici dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, e anche a talent show ormai concluso i due giovani sono al centro dell’attenzione mediatica, non solo per gli impegni professionali che hanno in agenda. Da mesi gli esperti del gossip li braccano per il sospetto che Nunzio e Cosmary stiano tenendo top secret un flirt in corso tra loro, dopo la rottura tra gli ormai ex Cosmary e il cantante di Amici 21, Alex Wyse, il quale non segue più via social la ballerina e nega il following anche al ballerino (che il cantante di Non siamo soli non accetti l’intesa tra i due ballerini?). Nunzio con la sua arte a colpi di passi di latino e Cosmary con il suo stile moderno hanno intrattenuto l’estate 2022 di milioni di telespettatori prendendo parte al corpo di ballo ufficiale di Battiti live 2022, l’evento itinerante nel cuore della musica, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, confermandosi così tra i ballerini più amati dal pubblico TV che la storia di Amici ricordi.

E, intanto, come si apprende da un video diventato virale su TikTok di Deianira Marzano, é giunta una nuova segnalazione all’esperta di gossip di un testimone oculare che ha scattato una foto che immortala Cosmary e Nunzio mentre si trovano in Puglia e sono in atteggiamenti piuttosto complici tra loro, all’apparenza: “Una fan ha beccato Nunzio e Cosmary di Amici, mano nella mano, insieme. Quindi sono una coppia”.

Che lo scatto in questione sia la prova provata dell’inizio di un nuovo amore post-Amici 21?

Cosmary Fasanelli si apre sul presunto flirt con Nunzio Stancampiano

Chissà! Nel frattempo, la bella Cosmary Fasanelli ha fornito la sua versione dei fatti, in un intervento pubblico: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me”. E ancora, infine: “Spero che chi mi segue lo faccia per il mio percorso artistico e per la persona che sono, che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada, vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti, ci saranno tante novità lavorative. Baci e buon ferragosto a tutti”.

