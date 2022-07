Amici 21, quanto hanno venduto i dischi di Sissi, Alex, Luigi, LDA e Albe?/ Numeri e classifica

Amici 21, quanto hanno venduto i dischi di Sissi, Alex, Luigi, LDA e Albe?

Sono ormai trascorsi alcuni mesi dalla finale di Amici 21 che ha incoronato vincitore Luigi Strangis; e mentre nello studio di Canale 5 si è già arrivati all’ultima giornata di casting della prossima edizione, arrivano i dati delle vendite dei cantanti che hanno conquistato l’ultima finale del talent. Sissi, Albe, Alex, Luigi e LDA sono i cinque giovani artisti che hanno conquistato il favore del pubblico di Amici, ma come sono andate le vendite dei loro dischi dopo il talent?

La classifica delle vendite dei dischi dei cantanti di Amici 21 vede all’ultimo posto Albe. Stando a quanto riporta Novella2000, il progetto del giovane artista è stato rilasciato il 17 giugno e a oggi ha venduto 4.000 copie.

Amici 21, Alex e Luigi ai primi posti

Segue Sissi. La cantante ha pubblicato lo scorso 27 maggio il disco dal titolo ‘Leggera’ e, secondo le stime, a oggi il disco ha raggiunto le 4.500 copie vendute. Terzo posto in questa classifica di vendite di Amici 21 è LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio il 13 maggio ha pubblicato il suo disco che, attualmente, ha raggiunto le 13.000 copie vendute. Secondo posto per Alex che dopo la finale di Amici 21 ha pubblicato il suo primo EP, intitolato Non Siamo Soli. Dal 10 giugno, data d’uscita dell’album, ad oggi sono state vendute 15.000 copie. Primo posto per il primo classificato di Amici 21 Luigi Strangis. Il suo EP, dal titolo ‘Strangis’, ha venduto 21.000 copie. LDA a parte, la classifica di vendita rispecchia dunque anche quella della finale di Amici 21.

