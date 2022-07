Amici 21, si riaccende lo scontro tra Luigi e Alex/ Che succede nella Top album?

Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi e Alex si scontrano nella Top album di FIMI

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi Strangis e Alex Wyse al secolo Alessandro Rina continuano a darsi battaglia anche nelle classifiche musicali. I due ex rivali nella scuola più amata dagli italiani sono ora tra i protagonisti della classifica Top album di FIMI, che ha subito delle variazioni nell’ultima settimana rispetto alla precedente.

Per ciò che concerne l’ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 21, Alex, si è registrato un balzo dalla dodicesima alla sesta posizione in classifica, con il primo album in carriera rilasciato dal giovane, dal titolo Non siamo soli. Nella settimana precedente, invece, Luigi Strangis stazionava alla posizione #4 con il suo primo album in carriera dal titolo Strangis, e ma a quanto pare la sua permanenza in Top10 non è durata a lungo. Tanto, che come si evince dalla riaggiornata classifica Top album di FIMI, il vincitore di Amici 21 è precipitato letteralmente dalla #4, per poi ritrovarsi allo stato attuale fuori dalla Top 20.

Le posizioni di Albe e LDA nella Top album di FIMI

Ma parliamo anche degli altri ex Amici. Nella medesima classifica, dopo essere debuttato alla #13, Albe si posiziona ora alla #47 con l’album eponimo. Per ciò che concerne Luca D’Alessio in arte LDA, dopo il debutto alla #3 nella prestigiosa classifica avvenuto diverse settimane fa, con l’album eponimo riesce ancora ad imporsi tra gli album più acquistati in Italia, mantenendosi alla #58. Nel frattempo, tra le Instagram stories il figlio di Gigi D’Alessio ha inoltrato un appello ai fan per chiedere loro che venga rispettata la sua privacy, in seguito ad atteggiamenti al limite dello stalking assunti da quest’ultimi nei riguardi suoi e della sua famiglia allargata.

