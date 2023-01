Amici 22, Aaron attacca Wax dopo il Capodanno choc/ “Non fai pena..mi stai sul ca**o”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere attacca Wax: c’entra il giallo del Capodanno choc

Si fa complesso il caso del Capodanno choc esploso ad Amici 22, con un confronto al veleno che vede Aaron Cenere e Wax protagonisti al talent-show. I due cantautori, rispettivamente allievo di Rudy Zerbi e allievo di Arisa, come emerge nel daytime di Amici 22 datato 18 gennaio 2023 su Canale 5, si confrontano e volano parole forti. Questo, con Aaron che cerca il dialogo insieme a Wax, e i riferimenti delle loro battute facilmente risultano essere allusive al fatto grave censurato in tv e di cui il secondo é indicato come uno dei responsabili, da parte della produzione Mediaset del talent.

Dalle parole che Aaron rivolge a Wax sembra che, ancor prima che si stabilisse il provvedimento disciplinare, in seguito al caso, la produzione abbia messo in discussione tutti gli allievi concorrenti del talent, per poi allontanare i sei sospesi dal resto della classe, proprio perché ritenuti responsabili del fatto. Il che avrebbe, inevitabilmente, diviso la classe di concorrenti in due fazioni tra loro palesemente contrapposte, contribuendo ad alimentare la tensione tra le parti. Questo, complice la competizione che regna sovrana al talent dei talenti.

Il confronto tra Aaron Cenere e Wax é al veleno

“Posso dirti la verità… o ci fai o sei stupido?!? -esordisce all’attacco, Aaron, parlando a Wax, che intanto sembra non voler rispondere al biondo-, di certi atteggiamenti…giochetti… non ne hai bisogno… poi si capisce…quando sei messo all’angolo e passi per la vittima, ma non fai pena… a me stai sul ca**o”. Wax sembra, però, voler smentire Aaron: “Giochetti? Ok”.

Parole piuttosto forti tra i due, che contribuiscono ad infiammare la polemica web che é in corso, relativamente alla vicenda del fatto grave che si registrava nella notte a cavallo tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023. Al confronto ad Amici 22, intanto, Aaron sembra tacciare Wax di essere nel vero senso “la volpe” e muovere, cioé, delle strategie di marketing, forse spinto dalla voglia di emergere al talent, per visibilità, promozione della musica e business. Nel frattempo, la verità sul giallo di Capodanno si direbbe ancora lontana e i telespettatori attivi online si dividono tra le parti: “Aaron voce del popolo”; “Wax che dice ‘si, hai ragione’, ‘ok sei il King’… fallo parlare all’elfo pagliaccio”, si legge tra i commenti degli utenti attivi via Instagram.

Aaron sembra avere qualcosa da dire a Wax… #Amici22 pic.twitter.com/EmKDDp9w23 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023













