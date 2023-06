Amici 22, Aaron Cenere conquista Generazione zeta/ La rivincita su Spotify Italia

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere conquista la cover della playlist “Generazione zeta”

Per i più tra i suoi fedeli sostenitori, é il mancato finalista di Amici 22, e intanto dopo la scottante eliminazione al talent, Aaron Cenere trova il suo riscatto, su Spotify Italia. La piattaforma musicale dedicata agli ascolti in streaming e gli ascoltatori, infatti, premia Aaron Cenere, semifinalista ed eliminato ad un passo dalla finale del talent show di Maria De Filippi, nella pregevole playlist rappresentativa dell’orecchio musicale dei più giovani e che, trasversalmente, abbraccia più generazioni, “Generazione zeta“.

Amici 22, Aaron Cenere nel cast di Yoga Radio Bruno Estate 2023/ Il nuovo traguardo

Generazione zeta, così come si rileva su Spotify Italia ai dati aggiornati alla data odierna domenica 4 giugno 2023, dedica ad Aaron Cenere la sua cover. Ma non é tutto. Perché oltre alla copertina, della stessa playlist Aaron Cenere occupa la posizione #3, con un inedito tra i brani contenuti nella tracklist del primo Ep presentato ad Amici 22, “Universale”. Si tratta del brano dal titolo “Bianco luna”, che seppur non rilasciato come singolo registra un’importante influenza sulla nota piattaforma di streaming, Spotify.

Amici 22, Aaron Cenere: fuori il video del nuovo singolo, "Visione Led"/ Le reazioni

Aaron Cenere, ancora competitor di Wax e Angelina Mango

Con la medaglia di bronzo, del terzo posto conseguito , Aaron Cenere unisce le forze con i finalisti di Amici 22, Wax e Angelina Mango, segnando così il dominio assoluto dei talenti uscenti del talent show nella playlist Generazione zeta. Al primo posto nella playlist musicale troviamo Anni ’70 di Wax, che precede Ci pensiamo domani di Angelina Mango.

Tra le proposte musicali “giovani”, quindi Aaron Cenere registra la sua rivincita, giungendo alla conquista della cover di Generazione zeta. Questo nonostante la mancata qualificazione alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi. Un dato significativo a testimonianza che indipendentemente dal posizionamento nell’ordine di arrivo di una gara, come il talent di Amici, si può essere competitivi, esercitare e fare valere la propria influenza.

Aaron Cenere: che succede dopo Amici 22?/ Al via l'instore tour: il nuovo traguardo













© RIPRODUZIONE RISERVATA