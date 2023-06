LDA disperato: che succede su TikTok? / Arriva il ballo di Granita e…

LDA indice un contest su Granita, via social: la richiesta

LDA si palesa disperato sul profilo TikTok, il che accade dopo il rilascio del nuovo singolo del cantautore di Napoli, dal titolo “Granita”. Ma cosa succede al figlio di Gigi D’Alessio, nel dettaglio? Lo scorso 26 maggio il recordman di Amici 21 di Maria De Filippi (il primo tra i concorrenti cantanti nella storia del talent Amici, a conseguire il disco d’oro e il disco di platino FIMI con un singolo, “Quello che fa male”, all’edizione Amici 21) negli ultimi giorni ha indetto un contest, chiamando via Instagram stories il popolo del web a sfidarsi a prova di creatività. La sfida esorta a realizzare per lui una choreo sulle note del nuovo singolo, Granita, la canzone candidata al titolo di tormentone dell’estate 2023. E prontamente si registrano sul re dei social cinese diverse coreografie, con i tiktokers che si auspicano di ottenere l’ambito premio in palio al contest lanciato da LDA: ossia la condivisione sul profilo ufficiale del figlio d’arte, spettante ai creators di quelle che al cospetto del giudice, LDA, risultino le migliori choreo realizzate con il tappeto musicale di Granita.

Una prima choreo, nella disputa del contest, nel frattempo si aggiudica l’upgrade. Si tratta del video realizzato in una choreo di ballo di gruppo prodotta dal tiktoker Paolo Marincolo.

La reazione di LDA al content di Granita

Tuttavia, alla condivisione in duetto su TikTok si palesa in forte difficoltà, il “Justin Bieber italiano”, non riuscendo a memorizzare i passi di danza della coreografia: “Meno male che faccio il cantante” , esclama in reaction alla choreo, LDA, a margine della sua prova di danza non riuscita. Per il trend di Granita su TikTok, il ventenne si auspicherebbe una choreo dai passi di danza iconici e al contempo semplici, che siano alla portata di tutti.

Il popolo del web riuscirà a soddisfare la richiesta? Chissà!

