Amici 22, Aaron Cenere sexy con Megan ed Eleonora/ Baciami e ballami é virale

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere debutta su TikTok con il singolo Baciami e ballami

Si fa sempre più infuocata la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Aaron Cenere che in risposta al fenomeno Angelina Mango, si improvvisa sciupafemmine, ballerino e webstar, a suon di TikTok. Mentre prosegue la competizione della classe canto ad Amici, in particolare con la classifica streaming su Spotify Italia dei concorrenti cantanti e i rispettivi inediti, che al momento vede in pole position Angelina Mango con Voglia di vivere, Aaron Cenere si concede una strategia promozionale, che già si direbbe vincente. Il cantautore biondo é ora virale nel web con il video pubblicato su TikTok, che lo immortala mentre si improvvisa ballerino della coreografia montata ad arte con due compagne di studio e concorrenti ballerine ad Amici 22. Il video é dalle immagini particolarmente scottanti. Aaron ammicca all’obiettivo videografico del TikTok a ritmo del seducente audio del nuovo inedito, il secondo lanciato nella scuola di Maria De Filippi dopo Universale, Baciami e ballami. E con lui ci sono le due compagne more e dalle curve mozzafiato, Megan Ria e Eleonora Cabras, entrambe allieve ballerine modern di Raimondo Todaro ad Amici 22.

Il web approva Baciami e ballami di Aaron, cantante concorrente di Amici 22

Il video dell’allievo di Rudy Zerbi, che é al centro della polemica web in corso su Amici 22 per l’eliminazione immediata stabilita per l’allievo Tommy Dali, spopola sui social, facendo incetta di interazioni di consenso. Like e commenti di esultanza in primis, da parte dei fan del cantautore dalla lunga chioma in tinta biondo platino, si registrano in queste ore. La nuova mossa promozionale sui social di Aaron Cenere, volta al sano intrattenimento che distoglie l’attenzione generale sul caso del Capodanno choc di Amici 22, sembra già maturare buoni frutti. Che Baciami e ballami possa rivelarsi molto presto un tormentone dance pop non si fa, quindi, un’ipotesi azzardata.

