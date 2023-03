Amici 22, Aaron Cenere vs Wax: “Così vuoi farmi perdere…”/ L’accusa choc divide

Amici 22 di Maria De Filippi, prosegue la sfida tra Aaron Cenere e Wax: l’accusa

Si infiamma la competizione ad Amici 22 di Maria De Filippi, tra i diretti rivali nel canto, Aaron Cenere e Wax, con un’accusa inaspettata che il biondo lancia al collega cantautore dalla fulva chioma. Così come si evince dal daytime del talent show datato 20 marzo 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Dopo la prima puntata del via al serale di Amici 22 che ha decretato gli eliminati Megan Ria e NDG e rispetto al guanto di sfida riproposto dal suo insegnante di canto Rudy Zerbi che li vede nuovamente in contrapposizione tra loro, Aaron Cenere incalza Wax. Il quesito del biondo? Aaron si chiede chiedendo a Wax se lui e la sua insegnante Arisa abbiano accettato il guanto di sfida che chiama i competitor ad una cover sulle note di One degli U2 e ad alcune limitazioni poste in essere. Nella nuova versione del guanto, che nella versione proposta in origine é stato contestato da Arisa e Wax e annullato dai giudici del serale di Amici 22, Wax é tenuto ad esibirsi senza poter aggiungere delle barre al testo della canzone originale e senza avvalersi di particolari o speciali costumi di scena.

La risposta di Wax vorrebbe depistare e la squadra rivale, secondo i più critici telespettatori attivi via social. “Sí o no…non lo so”- dichiara tra il serio e il faceto in replica al biondo, il rivale dai capelli rossi. Poi, come segnalato nel web, il rebel dichiara una non verità, ossia che Arisa abbia accettato e lui si sia poi accodato al sí, ritenendo come lei equo il guanto di sfida. La verità é invece che Wax farebbe la prova, ma Arisa intende rifiutarla.

Aaron Cenere esprime il dissenso sul verdetto dei giudici: che succede con Wax?

E data la risposta non proprio amena di Wax, Aaron rivolge al primo non troppo velatamente una cruda accusa: “Tu non me lo dicevi perché mi volevi fare perdere tempo… e fare provare con la canzone…”. Insomma, Aaron accusa Wax di rubargli del tempo utile in una sospetta strategia di gioco volta a indebolire il biondo cantautore. Ma sarà proprio così? Nel frattempo, anche Aaron Cenere proprio come Wax sostiene che la sfida sia fattibile e anche la versione originale del guanto per lui sarebbe stata equa: “i giudici lo hanno annullato, ma accetto il pensiero giudici”, dichiara il pupillo di Rudy Zerbi, dicendosi di fatto contrario al verdetto della giuria adibita alle votazioni al serale di Amici 22, formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

Nel frattempo, nell’attesa generale per la seconda puntata del serale di Amici 22, l’opinione dei telespettatori attivi via social si spacca a metà: se da una parte c’é chi fa il tifo per Aaron Cenere, sostenendo che Wax non meriti il serale, dall’altra c’é chi invece supporta la posizione del secondo, rivendicandone il diritto alla libertà di espressione al netto delle “restrizioni” poste in essere nel guanto di sfida voluto da Rudy Zerbi.















