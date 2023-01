Amici 22 censura la “noce moscata”?/ Punizione: Tommy tra gli eliminati, web insorge

Amici 22 di Maria De Filippi: il provvedimento disciplinare tra l’eliminato Tommy, il ritorno di Cricca, la sospensione…

La nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi fa luce sul provvedimento disciplinare stabilito per i responsabili di un fatto grave, denominato per una testimonianza web come “noce moscata“. La puntata, tra le annesse anticipazioni TV, vede 6 allievi -tra i cantanti e ballerini concorrenti al talent- tacciati di un episodio di grave entità e risalente alla notte di Capodanno 2023, di cui la produzione si riserva della facoltà di non divulgare le immagini e per cui la stessa, con il beneplacito dei professori di canto e ballo, dichiara sospesi in giudizio i responsabili, con un provvedimento disciplinare. I banchi dei ballerini Maddalena Svevi e Samuele Segreto e i cantanti Wax, Ndg, Tommy Dali, Valeria Mancini in arte Guera sono non a caso vuoti e i “responsabili” finiscono in sfida contro uno sfidante esterno, ciascuno. La punizione é quindi la sfida immediata, ma la natura del fatto grave resta un mistero. Anche se, sulla base della testimonianza di una talpa nel web, il caso assume la denominazione di “noce moscata”: la teoria web vedrebbe i fautori del caso, Wax e Ndg, mettersi alla ricerca di una miscela eterogenea di ingredienti, a base di noce moscata, dagli effetti psicoattivi come quelli delle sostanze stupefacenti, le droghe. Che la produzione di Amici 22 abbia censurato le immagini “noce moscata”? Che il fatto grave abbia, invece, tutta’altra dinamica? L’arcano della natura del fatto grave resta irrisolto.

Amici 22: Angelina prima, la "noce" premia Wax e Tommy/ La classifica Generazione Z

Nella puntata domenicale del provvedimento, in onda il 15 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5, i “responsabili” del caso -che sono allontanati dal resto della classe in corsa al talent, con tanto di reazioni choc, come emerge in un video esclusivo- Tommy Dali é dato per eliminato su richiesta dell’insegnante Rudy Zerbi. Ma non solo. Maddalena, Wax, Ndg si salvano, vincendo la sfida. Samuele vede il verdetto congelarsi per la volontà della giudice Francesca Bernabini che, incerta sulla scelta, procrastina la sfida a data da destinarsi, per una nuova prova comparata tra gli sfidanti. E Valeria Mancini in arte Guera perde la sfida schierata contro l’eliminato della scorsa puntata, Cricca. A volere questa dinamica, una sostituzione, é l’insegnante di entrambi i cantanti, Lorella Cuccarini, che in via del tutto eccezionale ottiene parzialmente il sì del resto della produzione del talent alla sua proposta. La maestra inizialmente propone la sostituzione immediata, sulla scia delle polemiche che tacciano il talent di aver penalizzato con l’eliminazione il talento di Cricca, ma la produzione opta per la sfida ad eliminazione immediata tra i due allievi della maestra. Valeria é sostituita e Cricca é riammesso, come voluto dalla maestra, il che infiamma la polemica web ai danni del talent, che ora taccia il talent di aver penalizzato Tommy, in quanto eliminato di colpo, senza se e senza ma, su richiesta del talentscout Zerbi.

Tommy Dali é un’eliminazione ingiusta: la polemica bolle nel web

Per le contestazioni la punizione più giusta a fronte del “fatto grave” di ignota natura sarebbe stata la sfida egualmente svolta per tutti i responsabili, volta a fare riflettere quest’ultimi sull’accadimento che compromette la loro immagine e il percorso artistico intrapreso in TV, al fine di non imbattersi nello stesso errore. Solo pagando il peso di un errore si può imparare la lezione. Che Tommy Dali non abbia sostenuto la sfida e quindi la punizione, uscendo dalla competizione di Amici 22, senza avere la chance del riscatto? In caso di risposta affermativa, il web sarebbe pronto a contestare l’eliminazione non costruttiva del cantautore, che con il nuovo singolo Finisce bene, rilasciato il 10 gennaio 2023, schizza alla #3 nella playlist più rappresentativa della scelta musicale dei giovani, “Generazione zeta”, su Spotify Italia.

rudy sono qui per ricordarti che lui è stato l'unico che è riuscito ad emozionarti(e ad emozionare tutti noi) quindi per favore ripensaci e non commettere la cazzata più grande della tua vita.#rudyzerbi #tommy #amici22 #ildiariodeglierrori













