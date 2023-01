Amici 22, classe divisa per il caso choc “noce moscata”/ Aaron: “Ve la siete cercata”

Amici 22 di Maria De Filippi, sei concorrenti sono sospesi e la classe si divide

Il serale di Amici 22 si avvicina e, intanto, sei talenti, tra cui l’eliminato choc Tommy Dali, sono allontanati dal resto della classe dei talenti, in quanto a rischio eliminazione, per un fatto di grave entità. Stando agli spoiler TV della nuova puntata domenicale del talent, la cui messa in onda in chiaro tv e in streaming su Mediaset infinity e Wittytv é prevista domenica 15 gennaio 2023, i concorrenti veterani Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Tommy Dali, Wax, Ndg, e la nuova concorrente Valeria Mancini, sono finiti in sospensione di giudizio con il banco di studio a rischio, per un fatto grave avvenuto nella scuola di Canale 5. La dinamica si é verificata nella notte di Capodanno 2023 e, alle registrazioni della nuova puntata, la produzione del talent decide di non fornire le immagini del caso, definendolo di “grave entità”. Tuttavia, nel web circola in merito la voce che bolla il caso choc con la denominazione “noce moscata”. I sei responsabili del caso, che ha provocato per effetto del provvedimento disciplinare stabilito alla nuova puntata l’eliminazione di Tommy Dali, sono allontanati dal resto della classe di concorrenti in corsa al talent, prima delle nuove registrazioni.

O almeno questo lo si evince dal contenuto di un video che in esclusiva assoluta ora rende fruibile in rete la produzione del talent, attraverso i profili social e i siti web di streaming Witty TV e Mediaset infinity, di Amici 22.

Le reazioni alla sospensione dei banchi di studio, dei sei responsabili del fatto grave, é molto forte. “Sto rovinando il mio sogno…”, dichiara in lacrime Maddalena Svevi. E la new entry Valeria Mancini, le fa eco: ” Non hanno fatto in tempo nemmeno a mettermi…”. NDG si dichiara spiazzato: “una macchia indelebile… mi sono rovinato con le mie stesse mani”. L’eliminato del caso, Tommy Dali, aumenta il carico: ” é andata così, ci prendiamo quello che dobbiamo prendere…”. E Wax aggiunge: ” noi abbiamo dato il pensiero di non valere”. Ma quali sono le reazioni a caldo del resto della classe dei concorrenti di Amici 22?

Aaron Cenere boccia i responsabili del caso

I concorrenti in corsa del talent di Canale 5 si dicono spiazzati per la divisione della classe. E particolarmente forte, in quanto avversa ai sospesi, é quella di Aaron Cenere. Mentre il caso choc “noce moscata” sembra premiare in termini di ascolti su Spotify Wax e Tommy Dali tra i sospesi, Aaron Cenere sembra passare all’attacco contro i 6 compagni di studio: “Mi é salita una rabbia …mi sta sul caz*o.. chi dice ‘c’é gente che paga per stare qua dentro’…. Ve l’andate a cercare…ma perché?”. Insomma, a detta di Aaron, ora, i sei sospesi devono assumersi le proprie responsabilità rispetto all’accaduto. Per la serie: se si sbaglia, si paga.

In seguito a un evento successo a Capodanno la produzione ha deciso in via del tutto eccezionale di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa… Cosa accadrà? Ci vediamo domenica alle 14.00 su Canale 5 #Amici22 pic.twitter.com/o1JvHZ6QOy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2023













