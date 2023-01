Amici 22, Cricca e Isobel sono una coppia?/ I dettagli che insinuano il dubbio

Amici 22 di Maria De Filippi, che tipo di legame unisce Cricca e Isobel Fetiye Kinnear?

Cricca e Isobel Fetiye Kinnear potrebbero rivelarsi, molto presto, la nuova coppia di Amici 22 di Maria De Filippi. O almeno questa é la scommessa d’amore su cui puntano molti tra i fedeli telespettatori di Canale 5, sulla base di una serie di dettagli che riguardano la convivenza che i diretti interessati conducono nella casetta dei talenti concorrenti al talent show. Il rapporto tra i due ha inizio con il recente ingresso nella scuola della new- entry ballerina, che viene arruolata nel team della maestra di danza, Alessandra Celentano. Ha così il via la frequentazione in TV tra la ballerina e i veterani del talent, tra cui in particolare Cricca, fino alla sfida con cui Rudy Zerbi mette in discussione il cantante contro lo sfidante Jore, vincendo la sua scommessa. Il talentscout soffia il banco di canto a Cricca, eliminato con il talento notato ai casting e favorito dalla giudice Sara Andreani. E Isobel é tra gli allievi che da subito si palesano più dispiaciuti dell’uscita di scena del pupillo della Cuccarini.

Nella prima fase di permanenza ad Amici, seppur vicino e complice con Isobel, Cricca si direbbe almeno formalmente fidanzato con la fidanzata Viola, ed é con il suo rientro nella scuola che l’occhio pubblico comincia a sospettare che tra i compagni di studio possa esserci un flirt. Isobel accoglie a braccia aperte Cricca. Quando lui torna concorrente ad Amici 22, per effetto della vittoria del cantautore segnata contro l’allieva finita sospesa – Valeria Mancini. Una sfida voluta dalla maestra di canto Lorella Cuccarini, con il beneplacito dalla produzione, come provvedimento disciplinare per il Capodanno choc di cui la tiktoker é tra i sei responsabile. Cricca confida ai ritrovati compagni di aver troncato il fidanzamento con Viola, da eliminato, una volta rientrato a casa. E con la re-entry riprende il legame in TV di Isobel e il cantautore di Sé mi guardi così. Tanto che alla puntata domenicale la conduttrice chiede a Cricca di fare da interprete in inglese, nelle battute della trasmissione con la ballerina australiana, vista la loro vicinanza. Ma non solo.

I nuovi dettagli che infiammano il gossip su Cricca e Isobel Fetiye Kinnear

Al rinnovato daytime di Amici 22 datato 30 gennaio 2023, poi, spuntano altri particolari che farebbero pensare al pubblico TV che Isobel sia il motivo propulsore dello sfidanzamento di Cricca. Lui appare immortalato con lei, mentre sono seduti sul divano, con Cricca che le sfiora la gamba. I due si abbracciano e si intrattengono a parlare, inoltre, a più riprese tra un blocco TV e l’altro che mostrano in particolare una convocazione inaspettata anticipata per Maddalena Svevi e Megan Ria e la minaccia di un ritiro dal talent di NDG.

Ma quale verità si cela sulla natura del legame tra i due compagni di studio intimi?













