Lorella Cuccarini, la crisi superata con il marito Silvio Testi/ “Col tempo devi fare i conti con i problemi”

Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi sono rimasti sempre uniti nonostante gli alti e bassi della vita

Più di trent’anni insieme, Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi sono ormai una coppia consolidata. Non sono però mancati i momenti difficili in tutto questo tempo, anche loro infatti hanno affrontato i tipici problemi di coppia, come confessato dalla stessa ballerina in una intervista a Verissimo. “I momenti complicati ci sono sempre”, ha confidato Lorella Cuccarini. “Man mano che va avanti col tempo devi fare i conti con i problemi: parlo di persone che no ci sono più, oppure delle malattie. Spesso le famiglie si sfaldano per problemi che visti dall’esterno sembrano più piccoli”.

“Noi abbiamo imparato a conoscerci, ad amarci per i nostri difetti”, le parole della conduttrice e ballerina, offrendo uno spiraglio sulla propria vita privata e sentimentale. “Io e mio marito abbiamo modi diversi di fare le cose ma abbiamo imparato a rispettarti: io sono espansiva anche nei momenti difficili, lui invece è molto più riservato e spesso ha bisogno dei suoi silenzio”.

Il primo incontro tra Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi: galeotto fu…

Dunque, le difficoltà non sono mancate lungo il percorso sentimentale di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, ma entrambi hanno saputo restare uniti e rinforzare il rapporto di coppia. “Amo tutto di lui, mi piace tutto di lui”, assicura Lorella con un entusiasmo contagioso. Dalla storia d’amore con il marito Silvio Testi, sono nati ben quattro figli, che sono Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Il primo incontro col padre dei suoi figli risale ai tempi di Fantastico, ma la scintilla scattò solo in seguito dato che all’epoca i due erano impegnati sentimentalmente con altre persone. “Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui”, ha raccontato Lorella Cuccarini.

