Amici 22, Cricca si ritira prima del serale?/ “Forse non é il posto giusto..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca lascia il talent prima del serale?

Cricca opta per il ritiro e rinuncia alla gara del serale di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo nell’occhio pubblico, dal momento che il cantautore si dice tentato all’idea di lasciare la corsa per il montepremi del talent. Questo, peraltro, palesandosi in crisi, in reazione alla critica dell’esperto Charlie Rapino, che ritiene debole il nuovo inedito del cantautore ispirato all’amore e compagna di studio di quest’ultimo, Isobel Fetiye Kinnear, e oggetto del contenzioso é il brano dal titolo Australia. Rispetto alla sentenza del giudice, la stessa insegnante di canto che lo ha promosso al talent, Lorella Cuccarini, si schiera dalla parte di Rapino, in un affondo che gli pesa contro, come un macigno.

Tanto che, in un confronto tra lui e l’insegnante, come emerge al rinnovato daytime di Amici 22 datato 6 marzo che é in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Cricca minaccia l’addio. Questo, quando ormai manca poco al via al serale.

“Io non ho ancora deciso… probabilmente non é il posto giusto per me questo… é quello che sento” – lamenta Cricca ad Amici 22, in confidenza con Lorella Cuccarini, che poi prontamente gli replica: “non va bene che mi rispondi in questo modo… non mi puoi dire una roba del genere”. La maestra, pur avendo preso posizione schierandosi dalla parte di Charlie Rapino, a fronte della sentenza che boccia il nuovo inedito di Cricca, Australia, vorrebbe che il pupillo si impegnasse per un esordio in musica di rilievo, sfruttando in pieno il percorso di studio di canto intrapreso ad Amici 22: “sei arrivato primo in classifica canto, una settimana, e poi secondo e terzo… non mi sembra che tu sia cosi in difficoltà”, sono le parole dell’insegnante, che quindi invita il pupillo a non lasciare il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 22.

Il Serale si avvicina e Cricca parla delle sue insicurezze con la prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/6OQnDIv93n — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2023

Ma quale sarà la decisione finale di Cricca? Che il cantautore sia prossimo all’addio ad Amici 22?

