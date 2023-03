Amici 22, Elena D’Amario choc: “Mi scrivono sui social che faccio schifo”/ “Mi avrebbero distrutta se…”

Amici, Elena D’Amario vittima di bodyshaming sui social: “Mi scrivono che faccio schifo”

Elena D’Amario, nota ballerina e professionista ad Amici, si è raccontata in un’intervista rilasciata a Grazia. Qui, tra le altre cose, la ballerina ha fatto una rivelazione dura e inaspettata, svelando di essere stata vittima di bodyshaming per via del suo aspetto fisico: “Mi scrivono sui social che faccio schifo, – ha ammesso – che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche dal questo punto di vista, ma fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta.”

Elena, dunque, racconta di aver superato queste pesanti critiche solo con la sicurezza e l’amore che prova per il suo corpo: “Ora sono in armonia con il mio corpo, ma non fa piacere leggere cose tipo ‘fai schifo’, oppure ‘sei troppo magra’. Non fa piacere”, ha ribadito.

Elena D’Amario e il grave infortunio al ginocchio

Elena D’Amario ha inoltre raccontato di aver avuto delle difficoltà sul lavoro negli ultimi tempi a causa di un problema al ginocchio. “Ho lavorato per nove mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio. Non ho detto nulla e ho continuato a ballare. – ha rivelato la danzatrice di Amici, aggiungendo – Tanto ce la faccio, lo dicevo. Ma mi sono spaccata il ginocchio. E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi. Quell’infortunio l’ho superato con un’operazione negli Stati Uniti, ma quello è stato un punto di svolta. E, recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova. Io non sono una supereroina. Sembra un’ovvietà, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista.”

