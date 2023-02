Amici 22 gara ballo, giudice Kledi Kadiu/ Alessio primo: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere si impone al primo posto nella classifica di ballo

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con la rinnovata gara di ballo, che vede Alessio Cavaliere sbaragliare la concorrenza dei competitor ballerini. Accade alla nuova puntata domenicale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista per la data odierna del 12 gennaio 2023

Stando alle annesse anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV, Alessio Cavaliere si impone al primo posto nella classifica finale della gara di ballo. Per il circuito dei ballerini presentiamo in studio i giudici esterni Garrison Rochelle, Kledi Kadiu e Kristin Cellini.

Amici 22, la classifica di ballo domenicale

Di seguito, l’ordine finale della classifica della gara di ballo con Alessio Cavaliere in pole:

Alessio Cavaliere primo: Raimondo Todaro gli dice che è troppo presto per dargli la maglia del Serale.

Samuele Segreto secondo balla Guaranà di Elodie. Kledi gli riconosce un bel movimento nel ballo, ma dovrebbe evitare di palesare delle espressioni forzate.

Gianmarco Petrelli terzo: bacia Megan Ria durante la sua esibizione.

Maddalena Svevi quarto: balla sulle note di Nessun grado di separazione e riceve i complimenti.

Paky quinto: balla sulle note di Where ever you been.

Mattia Zenzola sesto: balla sulle note di Levitating di Dua Lipa. Per il compito della Celentano poi esegue una esibizione sulle note di Natural degli Imagine Dragons. Che voto riceve dalla maestra? Una insufficienza compresa tra il 5 e il 6.

Megan Ria settima: Kledi le dà della ripetitiva in termini di staging sul palco.

Benedetta Vari ottava: balla un passo a due con Umberto Gaudino.

