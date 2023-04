Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear é supportata dalla stampa: le pagelle

Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear sono le preannunciate rivali alla finale di Amici 22? La stampa difende la prima da Alessandra Celentano e al contempo elogia la pupilla di quest’ultima, preannunciando uno scontro tra potenze del circuito ballo alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi in corso. L’occasione del pronostico che perviene da parte dei giornalisti é il rilascio delle pagelle della stampa, le cui immagini vanno in onda nel rinnovato daytime settimanale del talent show datato 7 aprile e che prevede la trasmissione del quarto serale di Amici 22, previsto nella prima serata dell’8 aprile 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear é la vincitrice in pectore?/ Le pagelle

“Isobel Fetiye Kinnear, e che ve lo dico a fare- si legge tra le righe rilasciate da una delle voci della stampa in capitolo, Il giornale, All music Italia e Quotidiano nazionale sul conto della promessa della danza australiana scoperta al talent show made in Italy di Maria De Filippi.

Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi verso lo scontro nel ballo, alla finale di Amici 22?

“É evidente che lei sia oltre tutto e tutti e per questo non la si dovrebbe fare gareggiare”, emerge, poi, tra le altre righe recensite dalla stampa, che sembra puntare compatta sulla promozione di Isobel Fetiye Kinnear ad un posto alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi. Ma non solo. Perché Isobel é data anche come favorita, tra i concorrenti in corsa al serale, per il titolo di vincitrice del circuito ballo e il montepremi finale del talent show di Maria De Filippi.

Amici 22 Serale 2023, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: gesto choc di Cricca per…

Al contempo, intanto, c’é chi, oltre ad una compagine dei telespettatori di Amici, tra i giornalisti sogna di assistere ad una finale agguerrita con Isobel e la diretta rivale Maddalena Svevi allo scontro nel ballo. Quest’ultima é ad oggi bersaglio facile delle critiche della maestra Alessandra Celentano, che ha promosso e fortemente sostenuto “la leonessa” australiana nella scuola dei talenti made in Italy.

