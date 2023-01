Amici 22, Jore si racconta ad Aaron Cenere: “Ero solare..”/ La confessione choc

Amici 22 di Maria De Filippi, Jore si racconta ad Aaron Cenere

Mentre manca poco al via al serale di Amici 22 e, intanto, la new entry al talent show, Lorenzo Longoni in arte Jore si lascia andare ad una forte confessione con Aaron Cenere. Sulla scia della polemica web in circolo sui social, sollevatasi a fronte del giallo del Capodanno 2023 choc esploso al talent, il cantautore concorrente veterano Aaron Cenere sembra stringere un sodalizio personale con la new entry al talent, Jore. Aaron é reduce da un duro confronto con Wax, e mentre la classe sembra dividersi in due fazioni assestanti, il biondo si direbbe aperto alla conoscenza del nuovo compagno di studio, al talent. In comune i due cantautori Aaron e Jore, entrambi in corsa nel circuito canto ad Amici 22, hanno il beneficio dell’ala protettrice dello stesso insegnante e talentscout, Rudy Zerbi.

La confessione di Jore in confidenza con Aaron Cenere

Ma non solo. Stando a quanto emerge nel daytime di Amici 22 in onda il 19 gennaio 2023 i due cantautori si sono visti almeno una volta nella vita costretti dover fare i conti con il proprio io, rispetto all’autocontrollo, tra autostima, rabbia e crisi. “Te sei tanto controllato e devi essere fiero… in questo momento ti stai controllando ” dichiara Aaron in un confronto aperto insieme a Jore, che da subito si dichiara in eterno conflitto con se stesso: “sí,ma sta facendo male”. Insomma, Jore sarebbe in lotta con se stesso e nello svelarsi al compagno cantautore, poi, ammette di aver fronteggiato una serie di dolori che clo hanno segnato per sempre: “quando ho 17 anni e mi é venuta la rabbia… io ero stra-sensibile e solare, ero legato ai miei nonni… É venuto a mancare uno di loro manca e dopo manca uno dei miei cari amici. Sono cambiato tanto”.

Insomma, al di là delle apparenze di un’acqua quieta Jore si presenta come un ragazzo dalla forte vulnerabilità. Riuscirà la new entry a far valere il suo talento al talent di Canale 5?

