Amici 22: Maddalena Svevi teme Isobel Fetiye Kinnear?/ La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear sono acerrime nemiche? Esplode il gossip sulle ballerine

Maddalena Svevi é la nemica giurata di Isobel Fetiye Kinnear e viceversa, ad Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo nel web, dal momento che le due ballerine si sfidano a colpi di passi di danza nella competizione serale, in corsa per un posto alla finale del talent show di Maria De Filippi. Le due, in occasione delle puntate del fase serale di Amici 22, gli appuntamenti in onda il sabato sera in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, sono spesso protagoniste di un un continuo scontro-confronto di danza, in particolare in occasione di una prova fisica denominata guanto di sfida, che si registra secondo le regole stabilite dai rispettivi insegnanti Emanuel Lo e Alessandra Celentano. E la risposta a chi si chiede se tiri aria di acredine tra le due ballerine e se Maddalena temi Isobel e viceversa, giunge al rinnovato daytime del talent datato 10 aprile. Occasione in cui, incalzata sul conto dei competitor ballerini, che come lei concorrono per un posto alla finale di Amici 22, Maddalena Svevi riserva ad Isobel Fetiye Kinnear delle inaspettate parole d’elogio. Quasi come a volersi dire ispirata all’australiana, per le peculiarità artistiche e personali di Isobel.

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi elogia Isobel Fetiye Kinnear

“Di Mattia apprezzo la potenza che mette in ogni passo -esordisce Maddalena Svevi, parlando alla produzione di Amici 22 come improvvisato giudice del talent show- mi piace questa cosa..poi Ramon Agnelli, la cosa é che non gli si può dire niente. Il fatto che é una libellula, é perfetto, fa capire quanto abbia lavorato.”. Dopodiché é la volta dell’australiana, “Isobel? Penso sia una delle migliori ballerine che abbia visto nella vita…- aggiunge la Svevo-, non si butta giù, neanche nei momenti no”.

Parole positive quelle pronunciate dall’allieva di Emanuel Lo sulla pupilla di Alessandra Celentano, che spengono quindi il chiacchiericcio mediatico di una sospetta competizione improntata sull’astio tra Maddalena e Isobel, ad Amici 22.

