Amici 22, oggi non va in onda perché/ Appuntamento a gennaio 2023

Amici 22, oggi non va in onda: ecco perché

Oggi, lunedì 26 dicembre 2022, non andrà in onda il quotidiano appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Il talent show, come da tradizione, si interrompe per le feste natalizie e tornerà in onda con l’anno nuovo. L’ultima puntata con il daytime è stata trasmessa venerdì 23 dicembre e, anche se non ci sono ancora conferme basandosi su quanto successo negli anni scorsi, l’appuntamento quotidiano con Amici dovrebbe tornare in onda a partire dal 9 gennaio 2023. L’ultimo appuntamento domenicale, invece, è andato in onda il 18 dicembre e dovrebbe tornare domenica 16 gennaio 2023 sempre nel pomeriggio di Canale 5. Si andrà così formando il cast di ballerini e cantanti che si sfideranno al serale, in programma marzo.

La classe di Amici 22

Al momento la classe di Amici 22 è formata da 9 ballerini e 9 cantanti. I ballerini, guidati da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, sono: Gianmarco Petrelli, Isobel Fetiye Kinnear, Maddalena Svevi, Mattia Zenzola, Megan Ria, Ramon Agnelli, Rita Pompili, Samu e Samuel Antinelli. I cantanti, invece, sono: Aaron, Angelina Mang, Cricca, Federica Andreani, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Ricordiamo che Isobel e Angelina si esibiranno al concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 28 e il 29 dicembre.

