Amici 22, Ramon Agnelli: “Momento difficile..”/ L’eliminato rompe il silenzio

Amici 22 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli si racconta da eliminato: l’intervista

Ramon Agnelli é l’eliminato al sesto serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e sulla scia della polemica web che lo coinvolge online lui rompe il silenzio mediatico. Una contestazione web generale vede schiere di internauti tacciare il talent show di aver penalizzato il talento del ballerino classico con le votazioni dei giudici volte alla eliminazione di Ramon, Agnelli. E in una intervista post-uscita di scena dal talent show, il ballerino di danza classica torna a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni a margine della sua uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi.

“Momento difficile, duro e triste. Sono però contento di essere arrivato fin qua -non me l’aspettavo. Ad Amici è stato un percorso lungo e difficile -fa sapere, incalzato da Witty TV, nei momenti immediatamente successivi alla eliminazione, Ramon Agnelli-. Credevo fosse un po’ più facile, invece é davvero dura. C’è però una valorizzazione dell’arte secondo me eccezionale”. Nell’intervento, quindi l’ormai ex allievo di Alessandra Celentano non nasconde il peso della delusione nutrita per l’uscita di scena, a pochi giorni dalla puntata della finale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista per il 14 maggio 2023.

Ramon Agnelli é il recipiente della borsa di studio

“Dentro la casetta non sai mai chi ti può capitare, ma a me è andata veramente bene. Ognuno di loro ha lasciato qualcosa di speciale ed è stata come la famiglia che ho sempre desiderato. -aggiunge, poi, nell’intervista reaction, non lesinando parole sulle dinamiche della convivenza con i rivali al talent show-. I momenti di unione sono le cose che riempiono di più il mio cuore”.

E, in conclusione, non può mancare neanche un commento di Ramon Agnelli allusivo alla partenza prevista a New York con la borsa di studio Marlú che finanzia un contratto di lavoro per lui, in partnership con Amici: “Un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi e anche a me. Si ritorna in America, a New York. Con una nuova compagnia. Con un nuovo lavoro. Tutto nuovo per me. Speriamo bene”.

Il contratto offre a Ramon una collaborazione con la compagnia di New York, Complexions Contemporary Ballet di Desmond Richardson a New York.











