Oggi è apparentemente single, o come dice lei, “zitella”. Rosita Celentano ha avuto solo un grande amore nella sua vita e si tratta di Mario Ortiz, il suo ex fidanzato. Secondo quanto ha sempre raccontato la figlia di Adriano Celentano e di Claudia Mori, è stato l’unico uomo che avrebbe voluto sposare, nonchè l’unico che non l’ha mai tradita. I due cercavano dei figli, che purtroppo non sono mai arrivati: “È l’unico che avrei voluto sposare perché mi sarebbe piaciuto adottare un bambino e in Italia da single non è possibile”.

Così aveva raccontato nella sua intervista più famosa a Verissimo, lasciandosi andare sulle relazioni della sua vita. Per quanto riguarda Mario Ortiz, non si sa molto su di lui, anche se Rosita Celentano ha sempre spiegato di essere stata spesso vittima dei pregiudizi per via del fatto che lui era uno spogliarellista del gruppo “California Dream Men” e che quindi la gente aveva dei preconcetti nei suoi confronti. Sulla fine della relazione non si sa nulla, e la figlia di Adriano Celentano non ha mai spiegato come mai lei e Mario Ortiz si siano lasciati.

Rosita Celentano è fidanzata? Anche sotto questo aspetto la donna cerca sempre di mantenere il massimo riserbo. L’anno prossimo compirà 60 anni e per ora non spuntano alcune notizie su un possibile compagno. Certo è che tempo fa è finita al centro del gossip per una foto pubblicata in compagnia di un altro uomo. Tutti si erano chiesti chi fosse, anche perchè Rosita non è solita pubblicare foto della sua vita privata sui social. Anche in quel caso, il gossip si è smorzato poco dopo.

Infatti, nessuno è mai riuscito a capire se l’uomo nella foto sia stato il fidanzato di Rosita Celentano. Le uniche notizie certe sono che si chiama Josè e che su Instagram è seguito anche da Alessandra Celentano, sua cugina e professoressa nel talent di Amici di Maria De Filippi. Molti si erano chiesti se la misteriosa figlia di Claudia Mori e Alessandro Celentano avesse finalmente ritrovato l’amore ma il gossip si è smorzato poco dopo, dato che in seguito Rosita Celentano non ha più svelato nulla riguardo all’aspetto sentimentale. Alcuni fan avrebbero poi scoperto che quel fatidico “Josè” non era altro che il suo vicino di casa.

