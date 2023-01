Amici 22, Samuele eliminato dopo il Capodanno choc?/ Lo sfidante Paky…

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto esce di scena dal talent? Ecco cosa accade con la sfida, per effetto del Capodanno choc

Samuele Segreto rischia l’eliminazione ad Amici 22, per effetto del Capodanno choc? É la domanda che sorge spontanea nei telespettatori, dal momento che dopo essere stato indicato tra gli allievi sospesi, in quanto responsabili del fatto grave della notte di San Silvestro censurato in tv, di Amici 22, il giovane é stato messo in discussione. L’insegnante di ballo, Emanuel Lo, con il beneplacito del resto della produzione del talent, ha disposto la messa in sfida per Samuele Segreto contro lo sfidante esterno Paky. Una sfida il cui esito, nella scorsa puntata domenicale del talent é stato congelato dalla giudice Francesca Bernabini, procrastinata alla nuova puntata per una prova comparata tra i rivali, con un palio il banco di studio ad Amici 22. L’esito della messa in discussione? Come si apprende dalle anticipazioni online di Amici news e Superguida TV, della nuova puntata prevista alle 14:00 il 22 gennaio 2023 su Canale 5, Samuele Segreto resta nella scuola, almeno per il momento, ma per lui si preannuncia una nuova sfida all’orizzonte, con Paky che é ufficialmente un concorrente in corsa al talent.

Paky é il nuovo concorrente di Amici 22

“La sfida di Samu è stata fermata perché la maestra Alessandra Celentano ha deciso di prendere Paky nella classe -é nel dettaglio quanto anticipano della sfida gli spoiler TV su Amici 22 di Maria De Filippi- e aggiungere così un banco”. E nell’attesa della nuova sfida ad Amici, che vede l’allievo di Emanuel Lo sospeso in giudizio per la terza settimana di fila per effetto del Capodanno 2023 choc, Samuele Segreto esegue la comparata contro Paky, alla nuova puntata domenicale, in due prove. Una di hip hop e una di modern sulle note di Hold Back the River. A mostrare le dance moves dea comparata é la ballerina professionista di Amici 22, Giulia Stabile.

