Amici 22: Samuele Segreto debutta al cinema/ La promessa di Beppe Fiorello

Samuele Segreto é l’eliminato al terzo serale di Amici 22, perdendo così la chance di vincere il talent-show, ma, intanto, lo consola Beppe Fiorello con una promessa che già si preannuncerebbe mantenuta. Quest’ultimo, fratello d’arte di Fiorello e regista ha ingaggiato Samuele come attore protagonista nel cast del suo nuovo film uscito al cinema, Stranizza d’amuri. Un film ispirato a una storia vera realmente accaduta e ambientata nella regione Sicilia degli anni ’80. La storia della pellicola cinematografica vede protagonisti due giovani adolescenti omosessuali di Giarre, tra questi il ruolo coperto da Samuele Segreto. I due ruoli omosessuali scomparvero improvvisamente e vennero ritrovati morti con le mani intrecciate e un biglietto d’addio. Una tragedia d’amore, particolarmente struggente. Una storia che ha commosso Beppe Fiorello, tanto che il regista ha deciso di raccontarla attraverso la trama del nuovo film non appena averla appresa dal ritaglio di un giornale. E, intanto, sulla scia del clamore mediatico che suscita nell’occhio pubblico, in particolare nei telespettatori di Amici 22, l’ingaggio del ballerino uscente dal talent nel nuovo progetto di Fiorello, Beppe rilascia una dedica social destinata a Segreto. L’occasione é un post via Instagram che Beppe Fiorello condivide con il web, volto a confortare l’eliminato di Amici 22, rispetto all’uscita di scena del giovane dal talent show di Maria De Filippi.

La dedica social di Beppe Fiorello, destinata a Samuele Segreto, conquista il web

“Che gioia rivederti Samu! -fa sapere Beppe Fiorello, anticipando a Samuele Segreto il prosieguo di una promessa mantenuta, quella di un grande debutto al cinema-. Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema. Ti porterò a farti ascoltare e vedere l’affetto che ti stanno riservando. Bentornato!”. Il messaggio social del regista, che intanto fa incetta di like e commenti di elogio per la collaborazione con Samuele e rivolti a Beppe, poi si conclude con un profondo messaggio di stima e affetto nutriti verso l’ex ballerino di Amici 22: ” Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Bentornato amico carissimo, sei stato un grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora, goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!”.

