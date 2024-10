I Fratelli Corsaro 2 ci farà? Anticipazioni e pronostici sul sequel della fiction con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia

Con la puntata di questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024 si conclude I Fratelli Corsaro, la nuova fiction firmata Mediaset che vede come protagonisti Paolo Briguglia e Beppe Fiorello. La serie è stata un successo ma non tanto quanto si pensava all’inizio, con 8 episodi totali, due per ogni serata, che hanno raccontato in modo impeccabile la storia di due fratelli, Roberto e Fabrizio. Indubbiamente il pubblico si è affezionato ai due personaggi siciliani e si sta già chiedendo se I Fratelli Corsaro 2 ci sarà, se si farà una seconda stagione e quando potrebbe andare in onda su Canale 5.

Giuseppe Fiorello e il co-protagonista Paolo Briguglia si è mostrato entusiasta di questo progetto, sin dall’inizio, quando ha presentato la soap nella trasmissione di Silvia Toffanin. A Verissimo l’attore siciliano aveva espresso il desiderio di proseguire poi una seconda stagione, anche se stando a quanto emerge dai dati Auditel, ci sono dei dubbi su un proseguo, dato che l’odience si è fermata al 13% toccando punti anche più bassi. Un vero peccato per la fiction, che si è mostrata curata sotto ogni aspetto. E poi, Fiorello giocava in casa nella sua terra natia. La seconda stagione de I Fratelli Corsaro 2 è quindi a rischio, e bisognerà aspettare la decisione dei vertici di Mediaset.

I Fratelli Corsaro 2, la trama e quando esce

Tra le fiction di punta di questa stagione spicca senza dubbio I Fratelli Corsaro, la serie in cui Giuseppe Fiorello è co-protagonista e co-sceneggiatore. Al momento non si hanno ancora informazioni precise da parte di Mediaset su un possibile sequel de I Fratelli Corsaro, anche se di solito la società si basa sugli ascolti avuti dalla prima stagione, che in questo caso sono stati piuttosto magri. Per quanto riguarda la possibile trama de I Fratelli Corsaro 2 ci sarà, di certo non mancano intrighi e vicende, dato che i libri di Salvo Toscano (ai quali si ispira la fiction) sono ben otto, e ognuno di loro contiene tanto materiale.

Si ipotizza anche che Beppe Fiorello riscriva in parte la trama e aggiunga pezzi inediti per arricchire la storia. Ad ogni modo, il 2 ottobre 2024 si conclude definitivamente la serie di Canale 5, andata in onda per quattro giornate da due episodi ciascuna. Questi ultimi narrano di Fabrizio, giornalista che vuole intervistare un personaggio che poi si scopre essere stato ucciso. Da qui si svolgerà tutta la trama, con il coinvolgimento di suo fratello Roberto, che lo aiuterà a far luce su quanto successo.