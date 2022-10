Amici 22, scontro Emanuel Lo vs. Alessandra Celentano/ Francesca Tocca si schiera e..

Amici 22 di Maria De Filippi, si accende lo scontro tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo: le anticipazioni del 3 ottobre

Sale l’attesa nei telespettatori per la nuova e terza puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, le cui anticipazioni TV prevedono uno scontro frontale in studio tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo, e oggetto dello scontro é la sensualità nel ballo, peculiarità che vedrebbe Ludovica Grimaldi carente a detta della maestra. L’aspirante ballerina professionista e appassionata studentessa di hip hop nonché allieva ad Amici 22 di Emanuel Lo, Ludovica Grimaldi, nel daytime del talent é stata invitata da Alessandra Celentano ad eseguire una coreografia a prova di sensualità, dimostrata dalla ballerina professionista del corpo di ballo dello show, Francesca Tocca. Una prova che a detta della maestra di danza classica metterebbe in risalto i punti deboli dell’allieva del collega rivale Emanuel Lo, dove linee fisiche e femminilità sono ingredienti inalienabili e complementari tra loro per l’intrattenimento, ma che l’insegnante new entry ad Amici 22 rifiuta in nome e per conto di Ludovica. Da qui, quindi, si accende lo scontro in studio, in puntata, tra i due insegnanti rivali, con Emanuel Lo che definisce la prova della maestra di danza classica “non danza” sostenendo che la sensualità non sia data dal rimanere in reggiseno e mutandine.

In studio serpeggia il sospetto che Alessandra Celentano voglia mettere in difficoltà Ludovica per la fisicità non armoniosa e quindi non in linea con i canoni estetici del ballerino ideale secondo il punto di vista della maestra ed Emanuel Lo aumenta il carico, poi, dichiarando che la nipote del molleggiato Adriano Celentano avrebbe potuto mettere alla prova l’altra sua allieva, la bionda Maddalena Svevi al posto della Grimaldi, finita in crisi per la prova fisica.

Emanuel Lo, tra il serio e il faceto, quindi sminuisce e oscura la coreografia di Alessandra Celentano, che di tutta risposta interpella Francesca Tocca sul caso. La ballerina professionista e ritrovata compagna dell’altro insegnate di ballo ad AMICI, Raimondo Todaro, si schiera inaspettatamente dalla parte della Celentano, sostenendo che anche le coreografie minimal, banali all’apparenza in quanto dai pochi movimenti, possono essere tecnicamente complesse.

Come evolverà lo scontro modern vs classic di Amici 22?

