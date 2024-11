Francesca Tocca a Verissimo: “L’ansia? Gli attacchi di panico sono tornati”

Torna nel salotto di Silvia Toffanin la bellissima Francesca Tocca, la ballerina e compagna di vita di Raimondo Todaro è intervenuta a Verissimo su Canale Cinque dove ha colto l’occasione per parlare della sua vita: “Negli ultimi tempi ci sono stati tanti cambiamenti, delle novità” ha ammesso la ballerina che ha lasciato Amici dopo le partecipazioni degli ultimi anni.

Non poteva mancare un pensiero sulla madre, con Francesca Tocca che ha confessato: “Lei ha pensato sempre troppo gli altri, è una persona forse troppo buona dentro, io spero di essere un’unghia di quello che lei è per me, mi ha dato l’anima, a me e tutti i quattro figli, io quando posso evito di metterla in mezzo nelle cose che non vanno con i miei pensieri e momenti no, la rendo poco partecipe perché ho capito che la vorrei più proteggere”. Riguardo alla gestione dell’ansia, Francesca Tocca ha ammesso di aver avuto una ricaduta negli ultimi tempi: “Oggi convivo con gli attacchi di panico, erano spariti per qualche anno e ora sono tornati, ci sono dei momenti in cui riesco a gestirli e altri in cui non ce la faccio, non è una cosa che superi, impari a gestire, la mia debolezza però è la mia forza, quando serve la tiro fuori” ha ammesso la ballerina a Verissimo.

Verissimo, Francesca Tocca rivela: “Mia figlia mi insegna tanto”

Intervenuta a Verissimo di Silvia Toffanin, Francesca Tocca ha poi colto l’occasione per parlare anche della figlia Jasmine, che oggi ha undici anni e a quanto pare sogna di ripercorrere le orme della madre nel ballo:

“Mia figlia è una bambina buona, tanto matura, mi stupisce per i discorsi che fa, a volte sono io che imparo da lei. Vuole fare la ballerina? Ho provato di tutto per non farla ballare, è una vita di sacrifici così come qualsiasi sport, fino a quando ti muove la passione non senti lo sforzo, lei la passione ce l’ha, fa danza classica e moderna”. Non poteva mancare un pensiero dedicato ad Amici: “Non è stata una decisione semplice, ma l’ho presa perché l’ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo” le parole di Francesca Tocca che ha speso belle parole per i nove anni vissuti nel corpo di ballo del talent condotto da Maria De Filippi.

