Amici 22, Tommy Dali: che succede con Ed Westwick?/ Un video manda il web in tilt

Amici 22, Tommy Dali incontra Ed Westwick: fan in visibilio!

Nonostante l’espulsione ricevuta a pochi passi dal serale di Amici 22, Tommy Dali riceve la promozione stellare di Ed Westwick. Ebbene sí, quest’ultimo, divo tra gli attori di risonanza global più amati, ha incontrato l’ex concorrente uscente di Amici e per l’occasione ne ha promosso il nuovo singolo rilasciato in duetto con l’altro ex Amici 22, Ndg.

Ma come accade l’incontro fatidico, le cui immagini per gli utenti si direbbero frutto del multiverso? L’attore Ed Westwick é amato in particolare per il ruolo iconico di Charles Bartholomew Bass (noto inoltre come Chuck Bass). Trattasi di un personaggio interpretato nel romanzo e della famosa serie televisiva Gossip Girl. L’incontro del divo con Tommy Dali avviene in occasione dell’ Anthos Graduation Show 2023, a cui si ritrovano a presenziare i diretti interessati fino all’idea del cantante di fiondarsi dall’attore. Questo non solo per chiedere al divo di intrattenersi insieme a lui a distanza ravvicinata, ma al contempo anche per un momento promozionale speciale.

La risposta di Ed Westwick? É affermativa. Così come emerge da un curioso video circolante nel web, la richiesta di Tommy Dali é presto esaurita e Ed Westwick in carne ed ossa promuove il nuovo singolo Miss dell’ex Amici 22 in collaborazione con NDG. L’attore lo fa, in particolare, invitando i fruitori di musica ad ascoltare il singolo via Spotify Italia con lo streaming.

Le reaction web all’incontro di Tommy Dali e Ed Westwick

Il video, poi ricondiviso online da NDG, fa ora incetta di interazioni social di esultanza tra i fan del trio dei diretti interessati del momento più virale nel web. “Dirò ai miei figli che questi erano Chuck e Nate!”, scrive qualche utente dicendosi al settimo cielo, nel menzionare i protagonisti di Gossip Girl. “Possiamo un secondo parlare di ED WESTWICK OVVERO CHUCK BASS insieme a Tommy Dali, che dice ‘stream miss’. Ragazzi io sono allucinata”, si legge poi tra le altre reaction del web in tilt.

mio dio è sempre tommy dali il + rilevante pic.twitter.com/re2R9xemwg — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) June 15, 2023













