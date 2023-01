Amici 22, Tommy Dali fuori: lo sfogo é social/”Mi era rimasta solo la musica..”

Tommy Dalì si riattiva via social, dopo l’eliminazione subita ad Amici 22: il post di sfogo

Mentre é al centro della polemica web che lo vede vittima di un’eliminazione ingiustamente subita ad Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali torna a riattivarsi su Instagram. L’occasione di quello che in definitiva é il primo intervento pubblico, che attraverso il re dei social, vede Tommy Dali tornare a raccontarsi al popolo del web, é un messaggio che l’eliminato choc di Amici 22 rilascia a corredo di una foto, che per effetto della caption e della pubblicazione inaspettata é ora virale in rete e manda in visibilio il popolo del web.

Amici 22, Tommy Dali eliminato da Rudy Zerbi: "Finisce bene, perché..." / É polemica

“Sono entrato ad Amici perché ho ascoltato

quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio -si legge tra le righe nell’incipit del post del cantautore, reduce dal rilascio del secondo inedito ad Amici 22, Finisce bene- con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi”. Nella lettera social di addio ad Amici 22, poi, a margine dell’eliminazione tanto discussa, voluta dall’insegnante Rudy Zerbi come provvedimento disciplinare, in seguito ad fatto grave di Capodanno 2023 registratosi al talent, finito sotto censura e bollato dal web come “noce moscata”, Tommy Dali aggiunge: “Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori. Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso”.

Amici 22, la "noce moscata" non esiste?/ NDG: la sorella replica alle accuse

La promessa social di Tommy Dalì post-Amici 22

Insomma, nonostante sia bruciata per lui ogni possibilità di accedere all’ambito serale di Amici 22, resta il buono del percorso intrapreso al talent per il giovane. L’eliminato, quindi, nello sfogo post-talent, conclude con la promessa di tornare a fare musica, anche se consapevole di essere ormai fuori dalla scuola più amata dagli italiani: “Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita. #amici22”

LEGGI ANCHE:

Amici 22, perchè Cricca eliminato é riammesso? É polemica/ Il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA