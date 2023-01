Amici 22, Tommy Dali eliminato da Rudy Zerbi: “Finisce bene, perché…” / É polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, l’eliminazione di Tommy Dali é un caso nel caso: esplode la polemica sul talent, c’entra Rudy Zerbi

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, datata 15 gennaio 2023 su Canale 5, infiamma la polemica web sollevatasi per la preannunciata eliminazione al talent, di Tommy Dali, che avviene per effetto della notte di Capodanno 2023. Per una teoria web il caso della notte finita sotto censura in TV é etichettato passando alla storia della TV come “noce moscata”, con annesse reaction dei telespettatori, nel sentiment social c’é chi grida all’ingiustizia a difesa di uno degli eliminati tra gli allievi finiti in sospensione di giudizio per il “fatto grave”. Si parla di Tommy Dali.

Nella puntata della verità, la conduttrice Maria De Filippi si rende portavoce del talent ammettendo che da parte della produzione si sia scoperto l’accaduto -ritenuto “un fatto di grave entità”- in modo tardivo, quindi diversi giorni dopo la notte di San Silvestro. Le ore di benvenuto del talent al 2023, per una voce in circolo nel web, vedrebbero Wax e NDG mettersi alla ricerca di una miscela eterogenea di ingredienti, a base di noce moscata e dagli effetti psicoattivi come quelli delle droghe, per un Capodanno 2023 da sballo. Il tutto con la complicità dei compagni di studio Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Valeria Mancini, Tommy Dali. La produzione del talent, come dichiara Maria De Filippi in puntata, predispone quindi per il provvedimento disciplinare da emettere a carico dei sospesi, la messa in sfida con uno sfidante esterno, confermando in aggiunta “la centralità del ruolo che ricoprono gli insegnanti di canto e ballo nel percorso di studio degli allievi”. Motivo per cui, le sorti del destino di ogni sospeso, ad Amici 22, dipendono principalmente dal proprio insegnante che abbia promosso il giovane talento al talent show di Canale 5, sulla base del provvedimento che si ritenga più opportuno. E quello più amaro, a detta delle annesse contestazioni web in atto dei telespettatori, si rivela il destino che spetta a Tommy Dali per il volere dell’insegnante Rudy Zerbi. Reduce dal rilascio del secondo inedito lanciato nella scuola, Finisce male, che lo consacra per voce e scrittura musicale come il più riconoscibile tra i talenti di Amici 22, ispirato al sound Pop d’oltreoceano ricco di contaminazioni, come il pop-drill che in Italia ha recentemente visto caposcuola LDA e Albe nel suo Cado, Tommy Dali appare in stato di choc, nell’apprendere l’amaro verdetto.

L’addio tra Rudy Zerbi e Tommy Dali infiamma la polemica

” Vorrei parlare di Tommy- esordisce Rudy Zerbi nella comunicazione del provvedimento inferto a Tommy Dali, che ora divide i telespettatori- come ha detto Maria il filmato lo abbiamo visto anche noi, é l’apice di una condotta che dall’inizio va avanti”. Insomma, tra ritardi alle lezioni e altre infrazioni del regolamento della scuola di Amici 22, e “in ogni caso per cui abbiamo preso provvedimento, tu eri coinvolto”. Questo, a detta del talentscout denota immaturità e mancanza di attaccamento del giovane ai mezzi e le risorse che mette a disposizione la produzione del talent per i talenti. Motivo per cui “annullo la sfida immediata e vorrei che uscisse”. Ed é con quest’ultime parole che Rudy Zerbi sentenzia per l’eliminazione immediata di Tommy Dali. E altrettanto pronta é la replica dell’ormai ex allievo al talentscout, che vuole essere una promessa che suona tanto come “Finisce bene”: “Pensavo di essere uscito da un certo di mentalità… ho fatto passi avanti…- fa sapere il cantautore, ammettendo ancora una volta in TV di aver intrapreso il talent conscio del circolo vizioso della sregolatezza di cui spesso si sente vittima -… So da dove parto, so dove voglio arrivare e so che per arrivarci devo rigare dritto”. Poi, l’ammissione dell’ennesimo errore, per lui fatale, dal momento che ogni chance di ammissione al serale di Amici 22 é bruciata: “Sono ricaduto”. Ma per l’eliminato a contare, alla fine, é il percorso scolastico nel complesso, e quindi anche il buono, la luce, i risultati positivi, come il rilascio di due inediti e non solo il triste epilogo della sua esperienza: ” questa parentesi non é finita bene, oggi, ma mi porto a casa i miglioramenti… E se non Finisce bene (il titolo del secondo inedito) significa che non é ancora finita. Sentirete ancora parlare di me”.

E mentre tra gli altri 5 sospesi, alla sua uscita dallo studio, non mancano lacrime per l’eliminato, come in particolare nel caso di NDG, che rivolge commosso un ultimo abbraccio a Tommy, per quest’ultimo il web é letteralmente in fiamme, diviso tra chi appoggia l’eliminazione immediata e chi invece si scaglia tra le contestazioni più disparate contro il talent. Amici 22, al centro della polemica web del momento, é perlopiù tacciato dai telespettatori attivi sui social, di un’eliminazione ingiusta, quella di Tommy, perché espressione di un provvedimento disciplinare basato “su due pesi e due misure”: é in particolare contestato che Wax, tra i sospesi, in proporzione con Tommy avrebbe meritato tanto quanto quest’ultimo l’eliminazione immediata, dal momento che anche lui é risultato coinvolto in più casi di cattiva condotta per cui siano poi stati presi dei provvedimenti, al talent. E più in generale, poi, gli utenti sostengono che fosse più giusto come provvedimento che l’eliminazione di Tommy toccasse in misura eguale anche agli altri allievi sospesi o in alternativa che Tommy avesse la possibilità come gli altri sospesi di giocarsi l’ultima carta rischiando l’eliminazione nello scontare la sua sfida, come inizialmente stabilito dalla produzione del talent. Ma nel caso di Tommy la scelta di Rudy Zerbi é stata determinante.

“Trovo la decisione più giusta quella di Zerbi, così avrebbero dovuto fare gli altri- sostiene un tweet-. Peggio ancora Arisa, che malgrado Wax sia stato il promotore di tutto, non lo abbia punito adeguatamente con l’eliminazione”. Su Twitter, poi, un altro tweet cinguetta: “Mi dispiace per Tommy, a sto punto dovevano uscire tutti, doveva essere per tutti la stessa punizione”. E infine non manca l’appello per la riammissione di Tommy Dali ad Amici 22: “Rudy hai ragione, ma ripensaci. Tommy ha bisogno di questa opportunità e di qualcuno che gli insegni le regole. Proteggi questo talento, insegnagli a sfruttare le sue potenzialità #amici22 #tommydali #Tommy”.

