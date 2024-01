Amici 23 contro Luca Jurman: Morgan si schiera/ “Non infanga, ma critica…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Morgan interviene nella guerra social contro Luca Jurman

S’infiamma la guerra intestina esplosa tra l’ex insegnante di canto Luca Jurman e la produzione del talent-show giunto all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi, con l’intervento di Morgan. Quest’ultimo, ormai rodato protagonista uscente dell’altro talent show televisivo, X factor, decide di prendere schieramento rispetto alla querelle corrente esplosa nel web, che vede contrapporsi tra loro Luca Jurman e Amici 23.

In una serie di interventi social l’ex Amici Luca Jurman contesta il talent show di Maria De Filippi, ritenendo che esso valorizzi il non talento in un affronto alla meritocrazia. Questo, in particolare per l’uso e abuso di effetti speciali di cui verrebbe resa facoltà ai concorrenti nella gara di canto competitor parallelo del circuito ballo al talent show. Il che per l’esperto di canto ex Amici invaliderebbe la competizione tra i talenti canori e quindi sarebbe equiparabile al doping nello sport. Ai ripetuti attacchi di Luca Jurman, in queste ore di inizio nuovo anno 2024, la produzione di Amici 23 reagisce con un comunicato online, dove il primo viene tacciato di voler infangare il talent show dopo l’addio, perché in cerca di visibilità mediatica e per un tornaconto personale.

E, intanto, la guerra social s’infiamma con l’intervento di Morgan. L’ex giudice di X factor, in un messaggio rilasciato a mezzo Instagram scrive la sua opinione schierandosi a difesa di Luca Jurman, per poi finire tra le storie condivise sul re dei social dell’ex Amici.

La sentenza dell’ex X factor infiamma la polemica di Luca Jurman su Amici 23

“Jurman anzitutto non ‘infanga’ ma critica. Usare le parole correttamente è fondamentale se si vuole sostenere una tesi -fa sapere dal suo canto Morgan, anche lui ex insegnante di canto ad Amici come Luca Jurman-, altrimenti non può essere accolta in un dibattito. Personalmente trovo che la realtà sia diversa ovvero che Luca Jurman non è affatto mosso dalla ragione di cercare visibilità sia perché non è il tipo, non ne ha bisogno, sia perché a sostegno delle sue critiche ci sono sempre delle argomentazioni, condivisibili o meno, ma ci sono dei ragionamenti e dei fatti raccontati in un contesto di una visione molto distante, altra”. Quindi la presa posizione di Morgan prosegue perentoria, all’affondo di Amici 23 e in difesa di Luca Jurman: “Infatti la questione è che Jurman, così come altri esseri pensanti e del tutto competenti e costruttivi intellettuali contemporanei attivi e presenti nel dibattito culturale italiano, prende le distanze da un sistema che ha conosciuto e di cui smaschera l’inconsistenza -conclude Morgan-, la cialtroneria. Quindi bisognerebbe entrare nel merito delle situazioni che denuncia e, se si è in grado, confutarle, ma questo si può fare solo se si ha una coscienza pulita”.

