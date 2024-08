Un’ex cantante di Amici 23 ha di recente pubblicato una storia su Instagram, prendendosela con alcuni tipi di mamme. Si tratta di Lil Jolie, che non è mai stata troppo simpatica al pubblico ed è stata spesso sommersa da molti commenti da parte degli haters. All’epoca, quando era nella scuola di Maria De Filippi, il suo carattere aveva fatto molto discutere, specialmente per la sua “eccessiva” emotività che la portava a tenere spesso comportamenti di sconforto. Da casa il pubblico l’ha sempre giudicata come infantile ma nessuno di fatto è mai riuscito a capirne la personalità decisamente particolare.

Uomini e Donne, perchè il trono gay non si farà?/ Maria De Filippi ha deciso: il motivo dietro alla scelta

Altro aspetto che aveva fatto storcere il naso ai telespettatori era la malizia con cui commentava gli altri compagni, i quali spesso si mostravano parecchio infastiditi dalle sue parole. Oggi le critiche non sono finite, e Lil Jolie di Amici 23 continua ad essere presa di mira per quello che dice sui social e per come si esprime. Del resto, la cantante non si trattiene mai dal manifestare la propria opinione sul mondo, il che la espone spesso alle critiche di chi già la mal sopportava nell’accademia di Canale 5. E anche stavolta, Lil Jolie ha pubblicato una storia che ha fatto discutere.

Uomini e Donne, quando saranno le prossime registrazioni?/ Anticipazioni, date e news di fine agosto 2024

Lil Jolie di Amici 23 si sfoga: “Non sapete cosa vuol dire soffrire d’ansia”

La cantante di Amici 23 Lil Jolie ha attaccato alcune madri di famiglia che si sono mostrate troppo dure nei suoi confronti. “30/40 anni più di me con una pochezza d’animo“, scrive la ragazza sui social: “e soprattutto senza empatia nei confronti di un mio evidente stato ansioso andato in onda in tv qualche mesetto fa“. Lil Jolie ha poi continuato: “Le stesse madri che quando leggono articoli di cronaca nera sulla salute mentale di qualche ragazzo sono lì pronte a commentare dispiaciute“. L’ex allieva di Amici 23 conclude il suo messaggio, invitando queste madri ad essere più empatiche nei confronti dei giovani, e ad imparare da loro apprezzando il coraggio di parlare di questi argomenti.

Stefano De Martino: "Io e Belen Rodriguez? Ecco come sono oggi i rapporti"/ "Ho sentito Maria De Filippi e…"

Certo è che pochi riescono a dimenticare le cattiverie dette a Mida da parte di Lil Jolie nell’edizione di Amici 2023. Forse anche per quello alcune persone tendono a non vederla di buon occhio, anche se è corretto dire che la salute mentale di un individuo non va mai giudicata, soprattutto se giovane. Sui social molti stanno parlando di questo sfogo: alcuni le danno ragione, altri invece non le hanno mai perdonato il comportamento nella scuola di Amici 23 e continuano a definirla come un po’ “cattivella“.